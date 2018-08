Opnieuw explosief in Amsterdam, ditmaal in het centrum

Voor de vierde keer in nog geen week tijd is woensdagavond in Amsterdam een explosief gevonden, meldt de politie donderdag. Het voorwerp lag bij een snackbar in de Voetboogstraat, vlakbij de Kalverstraat, het drukste winkelgebied van de stad. Om wat voor explosief het gaat, wil de politie nog niet naar buiten brengen. Of er een verband is met de eerdere incidenten met explosieven, wordt onderzocht.

Er werd rond 22.30 uur melding gemaakt van het explosief door mensen “die daar iets opvallends zagen liggen”, laat een woordvoerder weten. Op aanraden van een gespecialiseerde explosievenverkenner van de Amsterdamse politie werd de Exposieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld. Die hebben het voorwerp meegenomen.

De politie noemt het “opvallend” dat er in nog geen week tijd vier explosieven gevonden zijn. Wel wijst de woordvoerder erop dat de eerdere incidenten elders plaatsvonden, in de Johan Huizingalaan en de Jan Evertsenstraat, kilometers verderop in Amsterdam-West. De zaken worden op dit moment nog onderzocht door onafhankelijke rechercheteams. Als er aanwijzingen zijn voor een verband worden de onderzoeken samengevoegd.

Explosieven en schoten

In de nacht van zaterdag op zondag vond het eerste incident plaats. Op de Johan Huizingalaan werd een winkel beschoten. De volgende dag werd in dezelfde straat het pand van een schoonmaakbedrijf onder vuur genomen. Aan de achterkant van het gebouw was een explosief aangebracht. Diezelfde ochtend werd in de Jan Evertsenstraat een handgranaat aan een deur bevestigd. Een dag later ging aan de Johan Huizingalaan daadwerkelijk een explosief af. Daarbij raakten een restaurant en een bushokje beschadigd. Niemand raakte gewond.

De politie houdt rekening met een aantal scenario’s. Zo zou er sprake kunnen zijn van een zakelijk conflict, waarbij bijvoorbeeld ondernemers in het pand, de gebruikers, eigenaren of bewoners betrokken kunnen zijn. Het is ook denkbaar dat er sprake is van intimidatie of bedreiging, zegt de politie.