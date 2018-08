Ondanks regen kampt Nederland nog met serieus watertekort

De hittegolf is voorbij, en het heeft de afgelopen weken al meerdere keren geregend. Toch kampt Nederland nog steeds met een watertekort, meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW). Het neerslagtekort is inmiddels teruggelopen tot 294 millimeter, maar zal naar verwachting de komende twee weken weer toenemen tot 305 millimeter omdat het volgens het KNMI weinig zal gaan regenen.

Droogtemaatregelen, zoals het inzetten van extra pompen om het waterpeil op bepaalde plekken op niveau te houden, blijven daarom ook van kracht. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waarschuwt dat de problemen met de waterkwaliteit voor de natuur, scheepvaart en landbouw, “voorlopig zeker nog niet voorbij” zijn. Vooral de hoge zandgronden in het oosten en zuiden van het later kampen met een uitzonderlijk laag grondwaterpeil.

Op meer dan tweehonderd plekken blauwalg

Ook is de waterkwaliteit in het algemeen niet verbeterd, waarschuwt de LCW, die landelijk ervoor verantwoordelijk is dat Nederland over genoeg zoet water beschikt. De hoeveelheid blauwalg, botulisme (vergiftiging door een bepaalde bacterie) en vissterfte is toegenomen. Net zoals negatieve zwemadviezen in Nederland. Op meer dan tweehonderd locaties is inmiddels blauwalg gemeld.

In het IJsselmeergebied en een aantal polders is het waterpeil de afgelopen week juist gestegen omdat er meer regen is gevallen dan verwacht. Waterschappen hebben daarom voor nu minder water nodig uit het IJsselmeer. Het Naardermeer zit echter wel met een watertekort, net als de naastgelegen Ankeveense Plassen en de Spiegelplas.

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht laat donderdag daarom voor het eerste drie extra pompen plaatsen in de Groote Zeesluis in Muiden. Daarmee wordt genoeg water vanuit het IJmeer naar de Vecht gepompt om verdere groei van algen en daarmee natuurschade te voorkomen. Hoe lang deze pompen nodig zijn, is nog niet duidelijk. De sluis blijft wel open voor boten, meldt het waterschap in een verklaring.