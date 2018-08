Nog tot twintig vermisten bij ingestorte brug Genua

Na de brugramp in Genua zijn nog tussen de tien en twintig mensen vermist. Het officiële dodental is bijgesteld naar 38. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini noemt het stijgen van het aantal slachtoffers “onvermijdelijk”.

Honderden reddingswerkers zijn sinds dinsdag in touw om overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens de brandweer gaan de reddingsoperaties door totdat alle vermisten gevonden zijn. De slachtoffers worden aanstaande zaterdag te ruste gelegd tijdens een staatsbegrafenis, voorgegaan door de aartsbisschop van Genua. De regering heeft zaterdag een dag van nationale rouw afgekondigd.

Dinsdagochtend begaf de veelgebruikte Morandibrug in Genua het: zo’n 200 meter wegdek stortte bijna vijftig meter naar beneden. Tientallen auto’s werden meegesleurd.

Bekijk de foto’s: 630 Italianen die in de schaduw van de brug leefden zijn geëvacueerd

EU-begroting

Eerder op de dag schoof Salvini de Europese Unie de schuld in de schoenen voor het instorten van de brug. Door Europese begrotingsbeperkingen zou Italië niet genoeg geld hebben om “rivieren, scholen, snelwegen en ziekenhuizen te beveiligen”, zei de minister van Binnenlandse Zaken op Twitter.

Christian Spahr, een woordvoerder van de Europese Commissie, zei tegen persbureau AP dat de Europese Unie Italië juist aangemoedigd heeft om meer te investeren in de infrastructuur. Volgens Spahr heeft Italië hiervoor 2,5 miljard euro aan subsidie ontvangen. Een plan om 8,5 miljard euro EU-geld te investeren in het Italiaanse wegennet, onder meer in Genua, werd onlangs goedgekeurd, aldus Spahr. Ook ligt de verantwoordelijkheid voor het beheer van dit deel van het Italiaanse wegennet bij L’Autostrade per L’Italia, een commerciële partij.

Nog geen verdachten

Het officiële onderzoek naar de ramp heeft nog geen verdachten opgeleverd, omdat de oorzaak van de instorting nog niet vastgesteld is, meldt persbureau Reuters.

De Italiaanse overheid overweegt het intrekken van de gehele vergunning van wegbeheerder Autostrade. Ook is het intrekken van de vergunning voor dit deel van het traject een optie, aldus Edoardo Rixi, onderminister van Transport tegen persbureau AP. Een boete van 150 miljoen euro, het maximale bedrag dat mogelijk is onder de vergunning, is volgens hem te weinig.

Autostrade zegt zich wat betreft inspecties aan de wetten en regels gehouden te hebben. De wegbeheerder zegt mee te werken aan het onderzoek van de autoriteiten en actie te ondernemen tegen medewerkers, indien blijkt dat die verantwoordelijk zijn voor het instorten van de Ponte Morandi.

De voetbalwedstrijden van twee voetbalclubs uit Genua - Sampdoria en Genoa C.F.C. - gaan dit weekend niet door.