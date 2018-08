Nijmeegs gezin uit huis gehaald na aanhoudende bedreigingen

De burgemeester van Nijmegen heeft een gezin voor onbepaalde tijd ondergebracht op een geheime locatie uit zorgen over een aanval uit het criminele milieu. De vader van het gezin is volgens persbureau ANP Danny M., een leverancier van versleutelde telefoons die veel gebruikt werden in de onderwereld. De versleuteling werd twee jaar geleden door de autoriteiten gekraakt, waardoor de telefoons een belangrijke informatiebron werden voor justitie.

Volgens burgemeester Hubert Bruls is de situatie niet alleen voor het gezin, maar ook voor de buurt te gevaarlijk geworden. De straat waarin het woonde in de Hegdambroek was al meerdere keren doelwit van aanvallen. Begin 2016 werden bij het huis al eens twee auto’s in brand gestoken. Twee maanden later werd een woning beschoten. De politie vermoedt dat de schutter het gemunt had op het huis van M., maar zich vergist heeft. Voor de bewoners van het huis met kogelinslagen tot in de badkamer was het aanleiding om een verhuizing te overwegen.

Opgewacht

Directe aanleiding om het gezin nu weg te halen uit de buurt was een incident van drie weken geleden. De politie kreeg een tip over een verdachte auto bij het huis. De auto werd later “elders in het land” gecontroleerd, waarna meerdere verdachten werden aangehouden. In de auto lag volgens de gemeente een automatisch wapen met munitie. De auto zelf bleek gestolen en was voorzien van een vals kenteken. Het gezin zou woensdag door de politie zijn opgewacht bij terugkeer van vakantie.

De onderneming van M. verkocht Blackberry’s die versleuteld waren met PGP, of pretty good privacy. Met die technologie kan onder meer telefoonverkeer versleuteld worden. De Blackberry’s werden om die reden ook gebruikt door criminelen, die zich daardoor veilig waanden. In 2016 kreeg justitie echter toegang tot de Canadese servers van dat bedrijf, Ennetcom. De informatie bleek van groot belang in meerdere bekende justitieonderzoeken, van Noffel tot de Urker smokkelkotters.