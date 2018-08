Negen slachtoffers seksueel misbruik Jehova’s Getuigen doen aangifte

Justitie doet strafrechtelijk onderzoek na aangiften van negen slachtoffers van seksueel misbruik binnen het kerkgenootschap Jehova’s Getuigen. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag na vragen van NRC. Woensdag meldde minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) in reactie op Kamervragen dat vijf slachtoffers zich gemeld hadden.

Dat aantal had echter alleen betrekking op aangiften die via meldpunt Reclaimed Voices zijn binnen gekomen. Die organisatie zei onlangs meer dan 270 meldingen te hebben ontvangen van seksueel misbruik binnen de gemeenschap. Deze bestreken een periode van veertig jaar en hadden betrekking op betasting, verkrachting en incest.

Oproep

De aangiften “in verschillende regio’s” worden volgens minister Dekker behandeld door gespecialiseerde zedenofficieren met “oog voor de context van zaken”. Volgens het OM kwamen deze meldingen in het voorjaar van 2018 binnen. De minister wil verder geen inhoudelijke uitspraken doen over het strafrechtelijke onderzoek.

Daarnaast hebben volgens het OM nog eens vier slachtoffers zich individueel gemeld. De aangiften worden los behandeld. Er loopt geen strafrechtelijk onderzoek naar de geloofsgemeenschap zelf, benadrukt een woordvoerder. Ook het OM wil niet inhoudelijk ingaan op aangiften.

In februari deed minister Dekker een oproep aan slachtoffers om seksueel misbruik te melden bij de politie of hulpverlening. Toen was er nog geen aangifte gedaan en bleek dat dergelijke kwesties bij de Jehova’s Getuigen vaak worden achterhouden en intern werden opgelost.

