Nederlands bureau krijgt opdracht voor hoogste toren van Australië

De hoogste toren van Australië wordt 356,2 meter hoog. En de verwachte bouwkosten bedragen zeker 1,3 miljard euro. UNStudio, het door Ben van Berkel en Caroline Bos opgerichte architectenbureau, gaat in het centrum van Melbourne een multifunctioneel gebouw met twee torens bouwen; 33,7 meter hoger dan de Q1-toren in Gold Coast, nu nog het hoogste gebouw in Australië.

Beeld UN Studio / Norm Li

Zes grote architectenbureaus dongen naar de opdracht, waarvan er drie uit Nederland kwamen: MVRDV, OMA en UNStudio. Het voorstel van het bureau van Van Berkel en Bos, in Nederland bekend van de Erasmusbrug in Rotterdam (1996) en het station Arnhem Centraal (2015) werd door een jury als het beste gekozen.

Green Spine, zoals het complex gaat heten, bestaat uit twee, deels spiraalvormige torens. In de lagere toren komen winkels en een hotel, de hoogste toren is voor woningen.

De spiraalvormige zijden – de ‘groene ruggengraat’ – zal bestaan uit platforms, terrassen en veranda’s met bomen en struiken. Op de daken komen publiek toegankelijke botanisch tuinen, en de ruggengraat loopt op straatniveau door in de met bomen omzoomde Southbank Boulevard.

Bij het project is ook Studio Drift betrokken, de ontwerpstudio van Lonneke Gordijn en Ralph Nauta. In het Stedelijk Museum Amsterdam zijn op dit moment hun sciencefiction-achtige sculpturen, installaties en performances te zien. Drift is curator van de kunst in het complex in Melbourne.