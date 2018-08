Mauritanië arresteert anti-slavernij-activist vlak voor verkiezingen

Mensenrechtenorganisaties zijn boos over de arrestatie van Biram Dah Abeid, een activist die in Mauritanië strijdt tegen slavernij. Hij werd op 7 augustus opgepakt in de hoofdstad Nouakchott. Amnesty International eist zijn onmiddellijke vrijlating, en die van anderen die sinds het begin van deze maand vastzitten. Een tweede activist werd twee dagen na Abeid gearresteerd; op 8 augustus werden twee journalisten opgepakt.

Volgens de mensenrechtenorganisatie zijn de arrestaties politiek gemotiveerd, omdat volgende maand in Mauritanië verkiezingen worden gehouden. De vier mannen die nu ruim een week vastzitten, hebben zich allemaal kritisch uitgelaten over de regering van het land. Abeid zelf heeft zich kandidaat gesteld voor de parlementsverkiezingen. Hij werd opgepakt op de dag dat de kieslijsten werden gepubliceerd.

Correspondent Bram Vermeulen had eerder dit jaar een interview met anti-slavernij-activist Biram Dah Abeid

Abeid geeft leiding aan de anti-slavernij-organistie IRA. Maandag maakte de Mauritaanse overheid bekend dat hij wordt vastgehouden wegens beschuldigingen van ,,vrijwillige aanvallen op het leven en de integriteit’’ en het ,,dreigen met geweld’’ tegen een persoon, schrijft nieuwsmedium Jeune Afrique . De andere IRA-medewerker zou daaraan medeplichtig zijn, meldt RFI Afrique. De leiding van de anti-slavernij-organisatie ontkent de beschuldigingen aan het adres van de activisten.

De aanklacht tegen de twee journalisten is nog niet bekend. Amnesty International meldt dat de twee auteurs in een recente publicatie kritiek hadden geuit op een prominente advocaat die zich achter de regering van Mauritanië schaart.

Abeid richtte zijn anti-slavernijbeweging op als zoon van een slaaf. Volgens mensenrechtenorganisaties leven in het land 43.000 Mauritaniërs als bezit van een ander. Maar volgens de nationale autoriteiten bestaat dat fenomeen niet. Als leider van de IRA is de activist meermaals opgepakt – in 2016 kwam hij voor het laatst vrij.