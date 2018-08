Klucht-acteur John Lanting (88) overleden

De Nederlandse acteur John Lanting is donderdag in zijn woonplaats Breda overleden. Dat bevestigt zijn zoon tegenover persbureau ANP. De oprichter van Theater van de Lach, een gezelschap dat bekend werd met kluchtige stukken tussen 1970 en 1996, was al enige tijd ziek.

Lanting werd in 1930 geboren in Overveen en ging op 23-jarige leeftijd naar de Amsterdamse Toneelschool. Na zijn opleiding speelde hij acht jaar bij het Rotterdams Toneel, waar hij zich al richtte op lichter toneelwerk en kluchten. Hij werd nationaal en internationaal bekend met zijn solovoorstelling De Aap, die ook op televisie werd uitgezonden.

Hij ging verder met televisie- en toneelproducties, om zich in de jaren 70 volledig op klucht te werpen. Hij werd bekend met titels zoals Nee schat, nu niet, In de kast op de kast, Een scheve schaats en Een trouwring mag niet knellen. Met zijn Theater van de Lach onderscheidde Lanting verschillende manieren waarop het publiek kon lachen: de gniffellach, de harde lach, de achter-de-hand lach, de besmuikte lach en windkracht acht, als de hele zaal niet meer bijkwam.