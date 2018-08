Keïta herkozen als president van Mali

President Ibrahim Boubacar Keïta is herkozen tot president van Mali. Dat bleek donderdag nadat alle stemmen waren geteld. De verkiezingen werden eind juli al gehouden. Keïta kreeg 67 procent van de stemmen en kan beginnen aan een tweede termijn, meldt persbureau Reuters. Zijn belangrijkste opponent Soumaila Cissé kreeg 32 procent van de stemmen.

De overwinning van Keïta is opvallend. De veiligheidssituatie in het land is onder zijn presidentschap sterk verslechterd. Er worden vrijwel dagelijks aanslagen gepleegd die steeds beter worden voorbereid. Zo hadden jihadisten zich in april vermomd als VN-militairen en stuurden vier bomauto’s af op de poorten van een VN-kamp in Timboektoe. Bij twee andere aanvallen diezelfde maand werden tientallen mensen gedood.

Onrust

Keïta zelf benadrukte tijdens zijn campagne vooral de economische groei van het land. Dankzij de toegenomen export van katoen en agrarische producten zoals rijst, is de economie de afgelopen jaren met 5 procent gegroeid.

Tot 2012 was het relatief rustig in Mali. Maar vlak voor Keïta in 2013 voor het eerst als president werd gekozen, werd zijn voorganger door militairen afgezet en het noorden overlopen door Touareg-rebellen en islamitische groeperingen. Hierop stuurde Frankrijk een interventiemacht en dreven de jihadisten terug. De VN stuurden een vredesmissie naar het land waar Nederland sinds 2014 aan heeft bijgedragen. Deze zomer besliste het kabinet een einde te maken aan de Nederlandse bijdrage.

