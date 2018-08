Italiaanse regering onderzoekt wegbeheerder na brugramp Genua

De Italiaanse regering gaat onderzoeken of de brugramp in Genua te wijten is aan het bedrijf dat de overspanning beheerde, Autostrade per L’Italia. Het ministerie van Transport heeft donderdag aangekondigd dat het concern vijftien dagen de tijd krijgt om aan te tonen dat het genoeg heeft gedaan om de veiligheid van de brug te garanderen, meldt persbureau Reuters.

Als Autostrade de regering niet tevreden kan stellen, dan zal zij dat naar eigen zeggen beschouwen als contractbreuk. Het is dan nog maar een kleine stap naar het intrekken van de algehele vergunning van de wegbeheerder, die in heel Italië bijna 3.000 kilometer snelweg onder zijn hoede heeft. Met die maatregel heeft het kabinet al eerder gedreigd. Autostrade zelf houdt vol dat het de brug goed onderhield.

Het ministerie wil ook dat Atlantia, het moederbedrijf van Autostrade, zo snel mogelijk plannen gaat maken voor de aanleg van een nieuwe brug. Dat moet bovendien gebeuren op eigen kosten. De regering eist daarnaast dat de wegbeheerder de rekening betaalt voor het herstellen van de schade die de instorting heeft aangericht aan gebouwen onder het viaduct.

Minstens 38 doden

Bij het instorten van het ruim vijftig meter hoge Morandi-viaduct vielen dinsdag zeker 38 doden. Tussen de tien en twintig mensen worden nog vermist. Honderden reddingswerkers zijn nog bezig met een zoekactie onder de metershoge betonnen puinhopen.

De populistische regeringspartijen Lega en de Vijfsterrenbeweging gaven al snel na de ramp de schuld aan wegbeheerder Autostrade. Daarnaast moesten de vorige regeringen en de Europese Unie het ontgelden. Wat de feitelijke oorzaak is geweest van de instorting van de brug, moet nog uit onderzoek blijken. Dat heeft de regering inmiddels in gang gezet.