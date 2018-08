Instagram-gebruikers slachtoffer van cybercriminelen

Instagram-gebruikers zijn deze week slachtoffer geworden van cybercriminelen. Gebruikers beklagen zich op sociale media dat ze geen toegang meer hebben tot hun account. Beveilingsbedrijf Kaspersky schrijft in een persbericht dat duizenden accounts getroffen zijn.

De gebruikersnaam, e-mailadres, wachtwoord en profielfoto van de getroffen accounts zijn veranderd. Omdat ook de e-mailadressen die bij het account horen veranderd zijn, kunnen gebruikers hun wachtwoord niet meer herstellen. De nieuwe e-mailadressen staan op Russische domeinen, waardoor slachtoffers vermoeden dat de aanval uit Rusland afkomstig is.

Twitter-gebruiker Rila Lyngskor schrijft bijvoorbeeld dat ze “niet meer kan inloggen of iets doen”:

@instagram You need to see this. Someone or something is hacking instagram accounts using this email address. This was my account. They changed my name,my profile picture and my registered email. I cannot log in or do anything about it. #Help pic.twitter.com/SymM3qlngk

— Rila Lyngskor (@rila008) August 12, 2018