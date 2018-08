Over deze serie

Sommige dorpjes en streken in Europa lopen mijlenver voor met de energietransitie. De Oostenrijkse journalist Michael Riedmüller en de Nederlandse fotograaf Merlin Daleman legden dat vast in een (foto)serie. Bekijk ook de andere delen: - Windmolens tegen de massale leegloop - Hier blijft de opbrengst van windmolens in het dorp - Dit dorp produceert 8 keer zoveel energie als het verbruikt

Hier staat mijn pensioen, zegt de Deense boer Anders Hosbond lachend. Hij wijst naar de windmolen achter zijn varkensbedrijf. In drie jaar denkt hij de aanschafkosten terugverdiend te hebben. De daaropvolgende vijftien jaar is hij dankzij overheidssubsidies verzekerd van een stabiel inkomen door de stroom die hij aan het net levert.

Zoals Hosbond zijn er meer in het Deense dorpje Hurup, dat deel uitmaakt van de gemeente Thisted. En dat is gelegen op het winderige schiereiland Thy. Nauwelijks is een plek te vinden waar geen grote of kleine windmolen draait. Omdat de inkomsten grotendeels in het dorp blijven, maken de bijna 3.000 bewoners zich niet druk om het verstoorde uitzicht.

De rol van de gemeente als stroomproducent is beperkt: slechts twee molens zijn in handen van de lokale overheid. De gemeente geeft vooral technisch en financieel advies. Met de verdiensten uit de eigen molens is een „groen fonds” opgezet dat lokale projecten ondersteunt.

In 1983 werd het centrum voor hernieuwbare energie opgezet met als doel om het gebruik van fossiele energie te beperken en uiteindelijk te beëindigen. Windmolens zaten toen nog in de categorie ‘hippietechnologie’, maar vanaf het moment dat het ook financieel aantrekkelijk was, verdween volgens initiatiefnemer Jane Kruse de scepsis. Of zoals burgemeester Ulla Vestergaard het zegt: de bewoners willen de wereld redden en verdienen daarmee geld.

Het dorp produceert inmiddels meer dan zijn eigen stroomverbruik en ook het warme water is grotendeels duurzaam geproduceerd, onder meer uit geothermie. Daarbij wordt warm water gewonnen uit diep in de aarde gelegen bronnen.

Als het dan toch een keer windstil is op het schiereiland Thy, zorgt de inzet van biomassa voor de stroom. De initiatieven in het dorpje Hurup zijn illustratief voor de Deense inspanningen op het gebied van windenergie: bijna 44 procent van de landelijke stroomconsumptie werd vorig jaar door windmolens opgewekt.

Inwoners van Hurup aan het strand. Foto Merlin Daleman



Een nieuw windmolenpark, dat dit voorjaar werd aangelegd. Foto Merlin Daleman



Het park staat in het water - hier steekt de zee het schiereiland in. Foto Merlin Daleman



Morten Bonde van het windmolenbedrijf Thy opent een van de oudste windmolens van het schiereiland voor onderhoud. Foto Merlin Daleman



Bezoekers van een kofferbakmarkt, op een regenachtige dag. Foto Merlin Daleman



Mensen in een bushokje schuilen voor de regen. Foto Merlin Daleman



Een van de zonneparken. Foto Merlin Daleman



Bijna alle boeren hebben een windmolen op hun erf Foto Merlin Daleman



Calle Helligsø, een van de boeren met een windmolen op zijn erf Foto Merlin Daleman



Ook varkensboer Anders Hosbond heeft zijn eigen windmolen, die je door de ruit van zijn trekker kunt zien Foto Merlin Daleman



Een dame hangt haar was op. Op de achtergrond de windmolens van haar buren. Foto Merlin Daleman



Dit project van de Oostenrijkse journalist Michael Riedmüller en de Nederlandse fotograaf Merlin Daleman is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van ‘Reporters in the Field’ van de Robert Bosch Stiftung.