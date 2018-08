Makers The Simpsons over hun nieuwe serie: „Animatie maakt dingen grappiger”

Laat je niet op het verkeerde been zetten door de vrolijke tekenstijl. In Disenchantment worden hoofden afgehakt, vrouwen uitgehuwelijkt en gaan vreselijke ziektes rond. Producent en schrijver Josh Weinstein (52) is samen met Simpsons-bedenker Matt Groening (64) verantwoordelijk voor deze nieuwe animatiecomedy voor volwassenen, die zich afspeelt in een middeleeuwse fantasiewereld die ergens tussen Game of Thrones en Lord of the Rings zit. Hoofdpersonage prinses Bean is een alcoholische tiener die rebelleert tegen het patriarchaat in het algemeen en haar vader, koning Zøg, in het bijzonder.

Weinstein schreef meerdere beroemde afleveringen van The Simpsons en was showrunner van de serie in wat fans het gouden tijdperk noemen, de jaren 90. Voor Disenchantment werkten hij en Groening voor het eerst samen met streamingdienst Netflix.

„Matt liep al jaren rond met dit idee, hij had een notitieblok vol met tekeningen”, vertelt Weinstein. Hij werkt al vijfentwintig jaar af en aan samen met Matt Groening, eerst bij The Simpsons en later bij Futurama, een scifi-comedyserie. „Matt kwam drie jaar geleden naar me toe en we hebben er eerst een tijd met z’n tweeën aan gewerkt.” Al die tijd moest Weinstein het bestaan van de serie geheim houden. „Dat mensen het nu gaan zien is zenuwslopend.”

Een Netflix-serie gaat meteen de hele wereld over. Speelt dat een rol bij het maken?

„Daar waren we ons vanaf het begin erg bewust van. Disenchantment verwijst naar mythologie en sprookjes, elke cultuur heeft dergelijke verhalen. Maar het gaat vooral over volwassen worden en de wereld ontdekken. Onze hoofdpersonen – een prinses, een elf en een demon – zijn 18 tot 20 jaar en worstelen met hun identiteit, daar kunnen denk ik mensen over de hele wereld zich in herkennen.”

Wat zijn jullie invloeden?

„Lord of the Rings is er één, maar ook coming of age-films als America Graffiti. Er zijn al veel films en series die fantasy parodiëren, dus moesten we echt iets anders doen en het een realistisch, emotioneel aspect geven. Je wilt dat mensen om de personages geven en niet alleen lachen om de grappen.”

Klopt het dat jullie veel vrijheid krijgen? Heeft dat ook nadelen?

„We mogen van Netflix doen wat we willen. Het is aan ons om de regels te maken en onszelf in te houden wanneer dat nodig is. Zo gaat het normaal gesproken niet bij Amerikaanse tv. Bovendien, als Netflix suggesties heeft, dan zijn ze altijd intelligent. Een slimme suggestie krijgen van een zenderbaas is zeer zeldzaam.”

Jullie mochten meteen twee seizoenen maken. Ook dat komt bijna nooit voor.

„Dat gaf ons de kans om echt een diepe lijn te ontwikkelen. Voor het eerst vertellen we een doorlopend verhaal, onze andere series hebben weinig progressie. Je kunt een seizoen van Disenchantment zien als een grote film.”

Hoe groot is het schrijversteam? Hoe zit het met de diversiteit?

„We hebben elf schrijvers en een goede mix van veteranen en jong bloed. We hebben heel bewust jonge mensen met verschillende achtergronden aangetrokken. De helft is 50 jaar of ouder, de rest jonger dan 30.

Het was ook belangrijk om meer vrouwen in het team te hebben dan bij The Simpsons bijvoorbeeld. Niet alleen omdat de hoofdpersoon een vrouw is, we willen echt een beter evenwicht. We hebben drie vrouwelijke schrijvers. Onze jonge medewerkers zijn verder niet bang voor oprechte emotie. Ze zijn niet cynisch en lachen emotionele momenten niet weg.”

Toen u showrunner was bij The Simpsons moest u vijfentwintig afleveringen per seizoen maken, nu tien.

„Het kost nog steeds tien maanden om een losse aflevering te maken, maar we werken tegelijk aan meerdere afleveringen. Een korter seizoen maakt het iets makkelijker, al werken we nog steeds non-stop.”

Wat is het voordeel van animatie?

„Animatie geeft veel meer vrijheid: je kunt overal heen en je kunt personages alles laten doen. Het maakt dingen grappiger. En als je opeens een serieus moment hebt, komt het volgens mij harder binnen.”

Deze serie heeft veel grappen op de achtergrond, zoals uithangborden van winkels met gekke teksten.

„Het bedenken van die ‘achtergrond-grappen’ kan veel tijd kosten. Soms zijn we twee uur bezig met zo’n grap, terwijl we ook een hele scène met dialogen in een half uur kunnen schrijven. Het is moeilijker dan je denkt, maar we weten dat fans er op letten. We moeten ook veel dingen schrappen. We hebben zelfs een hele aflevering compleet omgegooid omdat het niet in het grotere verhaal paste.”

Fans op sociale media zijn fanatiek, u zit ook op Twitter. Volgt u de discussies online?

„Ja, dat is een slechte gewoonte. Ik lees alles, goed en slecht. Soms zie ik allemaal positieve dingen en kom ik opeens één boze reactie tegen. Daarna voel ik me echt slecht.”

Het eerste seizoen van Disenchantment staat vanaf vrijdag op Netflix.