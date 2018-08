De herrijzenis van een onverzorgde man

Toen hij begin december in de spiegel keek, zag hij een onverzorgde man. Een man die de 95 kilo had aangetikt en niet meer leek op de voetballer die eens over de flank bij Feyenoord en Real Madrid holde. „Met dik zijn is niks mis, maar wel als je jezelf niet meer herkent.”

Hij vroeg zich af of hij nog wel het voorbeeld was dat-ie voor zijn kinderen wilde zijn. Hij leefde het goede leven, maar was hij daadwerkelijk klaar met het vak dat hem roem bracht? Rappen, commercials opnemen, interviews geven, voetbalduels analyseren op tv. Simpelweg BN’er zijn, was dat zijn nieuwe leven?

Toch maar weer trainen. Keihard. Want toen hij zich eenmaal in de sportschool van zijn vrienden had vertoond, begon het niet alleen bij hem, maar ook bij hen te kriebelen. Toen zij hem vroegen om met Kerst een doel op papier te zetten, werd dat de missie van hen allemaal. Iedereen zag voor zich wat voor stunt het zou zijn als hij zou terugkeren in het profvoetbal. Comeback-kid Roy_ ston Drenthe.

Wat toen een wens was, wordt vrijdag waarheid. In de basisopstelling van Sparta zal de Rotterdammer (31) in de Keuken Kampioen Divisie zijn opwachting maken tegen een andere degradant, FC Twente. Het is zijn tiende club in de dertien jaar na zijn doorbraak bij Feyenoord. Hij piekte bliksemsnel met een miljoenencontract bij Real Madrid, maar versleet erna club na club tot hij in 2017 met vrienden bij Xerxes ging spelen.

Wat rest is een hardnekkig beeld bij de buitenwereld. Zo veel miljoenen als hij in Spanje cashte, zo veel zou hij er later door verkeerde keuzes zijn misgelopen. Te vroeg naar het buitenland? Vergeet niet hoeveel miljoenen euro’s voor het gezin zijn waarin hij is opgegroeid.

Een gelukkig man

Zijn twee gouden snijtanden blinken als hij donderdag vertelt hoe hij zich door de ambities van zijn kinderen liet inspireren om weer ergens voor te vechten. Stak het hem dat eraan zijn kunnen is getwijfeld? „Soms wel. Omdat ik wist dat ik het nog wel kon. Terug op het veld heb ik me nog even afgevraagd of ik dit echt wilde. Nu sta ik te popelen. Ik ben een heel gelukkige man.”

Het was begin mei toen hij met de technische staf van Sparta in gesprek ging. Technisch directeur Henk van Stee en trainer Henk Fraser waren oude bekenden en wilden hem best nog een kans geven. Maar: geen garanties. Word maar fit, zeiden ze tegen Drenthe. Vier weken later, bij de eerste training, zouden ze wel zien of hij het niveau aan kon.

Fraser kende de verdediger nog uit de jeugd van Feyenoord. Spelers die hij destijds trainde, heeft hij wel vaker laten aanhaken bij de clubs die hij trainde. „Ik geef ze graag een kans, vaak op basis van de potentie die ik in de jeugd bij hen zag. Maar een aantal heeft me ook teleurgesteld. Bij hen miste ik de drive, de wil om alles te geven. De energie die ik in hen stak, had ik in anderen kunnen steken. Daarom ben ik heel duidelijk naar Royston geweest. Niemand hier zou tijd verspillen om hem fit te krijgen. Dat moest hij zelf doen.”

De eerste training was meteen overtuigend. „En vanaf de eerste wedstrijden was hij bepalend. Zijn instelling was goed. Nu is het de vraag of hij dit een heel seizoen kan volhouden. Ik denk het wel. En dan kan hij nog stappen maken ook.”

Ooit dacht iedereen dat Drenthe een grootheid zou worden. Later niet meer. „Net als iedereen heb ik hem afgeserveerd”, erkent directeur Van Stee. „Aan de andere kant kon ik me niet voorstellen dat je ineens klaar bent met iets wat je heel je leven hebt gedaan. Van rappen zal hij toch ook wel een keer genoeg krijgen?”

Geknipt op tv

Hoewel onnavolgbaarheid zijn handelsmerk is, keken ze bij Sparta toch verbaasd op toen Drenthe dinsdag ineens te gast was bij talkshow M. „Ik wist van niets”, zegt Van Stee. De perschef van Sparta stond in de keuken toen hij vanuit de woonkamer hoorde hoe presentatrice Margriet van der Linden aankondigde dat de speler live op tv zou worden geknipt, vermoedelijk als eerste Nederlander ooit. Ook hij wist van niks.

De speler, die tevens als Koning Toto fungeert in reclames van de gelijknamige kansspelaanbieder, werd door Van der Linden als een „haargek” geïntroduceerd. Drenthe: „Ik ben een persoon die graag naar de kapper gaat voordat-ie op tv komt.”

Van der Linden: „Wat wordt het voor look?”

De kapper: „Wat Royston meestal doet, een basic look, niet opvallend.”

Drenthe: „Ik heb een leeftijd bereikt dat ik voor wat normalers ga.”

Fraser wist er ook niet van, maar is niet van plan de speler dicht op de huid te zitten, onder het mom van rust en regelmaat. Zolang hij presteert, zegt de trainer, is het aan de speler om te bepalen of hij figureert in reclames, shows of de clips van zijn eigen rapnummers. „Toen ik nog speelde werden voetballers niet zo interessant bevonden. Nu heb je Facebook, Instagram, Twitter. Als je dan een extravert en leuk persoon bent, zoals Drenthe, sta je al snel in de belangstelling. Ik vertrouw erop dat spelers zelf weten wat het beste voor hen is.”

Behoefte aan nevenactiviteiten

Drenthe heeft behoefte aan nevenactiviteiten naast het voetbal, zegt hij. Hij hoopt volgend jaar een eigen voetbalfestival te organiseren en liet woensdag nog een waterput openen in het dorp Kaako in Oeganda. „Daar moesten ze drie tot vier uur lopen om water te halen.

„Ik heb er de leeftijd voor om te ondernemen. Als je achttien bent denk je alleen aan voetbal. Ik heb ook de tijd gehad dat ik trainde en op de bank ging liggen. Maar als je vader bent, moet je ook zorgen dat je andere inkomsten hebt. Voetbal alleen geeft mij geen voldoening meer.”

Van Stee heeft inmiddels met de speler gesproken over zijn bezigheden naast het veld. „Maar zolang hij blijft stralen en presteert, mag hij van mij elke dag naar de kapper.”