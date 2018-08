De economie groeit, maar het buitenland vormt nog een bedreiging

De Nederlandse economie groeit bovengemiddeld hard en blijft dat ook volgend jaar nog doen. Dat blijkt uit de concept Macro Economische Verkenning 2019 (cMEV), de nieuwste raming van het Centraal Planbureau (CPB). De werkloosheid blijft dalen. Toch ziet het CPB nog enkele bedreigingen voor de economische groei, met name uit het buitenland. Het CPB waarschuwt onder meer voor mogelijke economische gevolgen van de Amerikaanse handelsconflicten en een cliff edge Brexit.

De economie groeit dit jaar met 2,8 procent, blijkt uit de cMEV. Dat cijfer is iets lager dan in de raming van juni. Die is volgens het CPB bijgesteld naar aanleiding van nieuwe gegevens over de Nederlandse, maar ook de internationale economie. Al met al spreekt CPB-directeur Laura van Geest in een persbericht van een “in economisch opzicht (…) mooie zomer”, vanwege de groei en de afnemende werkloosheid:

“Maar het is niet alleen maar zonneschijn. Onzekerheden rond Brexit, het handelsbeleid van de VS en het economisch beleid in Italië kunnen het beeld doen kantelen.”

Lees ook: Kan Turkije een Europese bankencrisis veroorzaken? En andere vragen

Ook de economische problemen in Turkije kunnen een gevolg hebben voor de Nederlandse economie, zegt het CPB. De “groeivertraging” aldaar brengt volgens het planbureau “onzekerheid met zich mee voor het eurogebied”.

Koopkracht

Onderdeel van de Macro Economische Verkenning is traditioneel de koopkrachtplaatjes. Dit jaar zijn die op een andere manier gepresenteerd dan voorheen, vanwege “een te grote fixatie op het bijsturen van de mediane statische koopkracht”. Anders gezegd: beleidsmakers richtten zich volgens het CPB te veel op de gemiddelden en onvoldoende op de gevolgen voor de uitzonderingen daarop.

In alle inkomensgroepen gaat men er in het algemeen op vooruit, blijkt uit de cijfers. Zeker in 2019. Toch pakt ook die groei iets lager uit dan in juni werd verwacht. De koopkracht van een gemiddeld huishouden groeit volgend jaar met 1,3 procent (mediaan) in plaats van 1,6 procent. Zo’n 7 procent van alle huishoudens gaat erop achteruit.

Er zijn dus ook grote groepen die juist minder te besteden krijgen, zowel dit jaar als volgend jaar. Met name onder uitkeringsgerechtigden en mensen met lage inkomens bevinden zich veel huishoudens die inleveren. Gepensioneerden zien hun koopkracht volgend jaar aanzienlijk verbeteren ten opzichte van 2018. Waar dit jaar de helft van die groep erop achteruit gaat, blijft volgens de cMEV komend jaar 96 procent in de zwarte cijfers.

De cMEV wordt definitief op 18 september, als de Macro Economische Verkenning 2019 op Prinsjesdag wordt gepresenteerd.