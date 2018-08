Nederlandse OM staakt strafrechtelijk onderzoek naar Julio Poch

Officier van justitie Ward Ferdinandusse, die tien jaar geleden de strafzaak tegen Julio Poch begon, heeft in mei in een brief aan de piloot laten weten dat het strafrechtelijk onderzoek definitief gestaakt is. Dat bevestigt een woordvoerder van het landelijk parket.

Het OM zegt tot dit besluit te zijn gekomen omdat drie rechters van een rechtbank in Buenos Aires in november 2017 Poch na een voorarrest van acht jaar unaniem vrijspraken. Hij werd verdacht van het vanuit een vliegtuig in zee gooien van politieke tegenstanders van het militaire regime dat van 1976 tot 1983 in Argentinië de macht had.

De Nederlandse advocaat van Poch, Geert-Jan Knoops, zegt dat de brief van de officier van justitie „een bijzonder licht op de zaak werpt”. Poch zelf spreek van „een zeer bijzondere ontwikkeling”.

Het Argentijnse Openbaar Ministerie besloot recent dat het in hoger beroep gaat tegen de vrijspraak van Poch.

Besluit schadevergoeding

De piloot heeft na zijn vrijlating aangekondigd een schadeclaim te willen indienen tegen de Nederlandse justitie, die zijn zaak tien jaar geleden overdroeg aan Argentijnse collega’s. De kans op toewijzing van een vordering tegen de staat der Nederlanden stijgt volgens Knoops door het nu door het Nederlandse OM ingenomen standpunt.

In november vorig jaar wees minister Grapperhaus (Justitie, CDA) nog alle verantwoordelijkheid af voor wat er gebeurde in de zaak-Poch. De bewindsman heeft Knoops laten weten dat hij in de eerste helft van september een besluit neemt over het al dan niet toekennen van een schadevergoeding.

„Grapperhaus had kunnen zeggen met een besluit over claims te wachten tot de rechtsgang in Argentinië definitief is afgerond. Dat kan nog jaren duren. Maar nu het Openbaar Ministerie in Nederland heeft laten weten dat er hier geen bewijs is voor een strafzaak, ligt uitstel niet meer voor de hand”, aldus Knoops.

Volgens de advocaat zal zijn cliënt – die nu weer in Noord-Holland woont – het hoger beroep in Argentinië niet hoeven bij te wonen. „Het is een soort cassatieprocedure waarbij vooral wordt gekeken of alle rechtsregels en procedures correct zijn toegepast”, zegt Knoops. De Argentijnse advocaat van Julio Poch, Gerardo Ibañez, zegt dat in Argentinië voorbereidingen worden getroffen voor een strafzaak wegens meineed tegen de piloten Tim Weert, Jeroen Engelkes en Edwin Reijnoudt Brouwer. De rechters oordeelden in maart dat er ernstige vermoedens zijn dat deze drie piloten een valse getuigenis hebben afgelegd over de rol van Poch bij dodenvluchten.