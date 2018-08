Vrachtwagenchauffeur Genua: de auto voor me was verdwenen

Het is een van de vele dramatische foto’s van de rampplek in Genua: een blauwe vrachtwagen, op de zijkant de groene kleuren van de supermarktketen Basko, op nog geen tien meter van de plaats waar het wegdek is afgebroken. De Corriere della Sera sprak met de 37-jarige chauffeur, die anoniem wil blijven en alleen als Luigi in de publiciteit wil.

“Ik was net ingehaald door een auto. Ik zag hem aankomen in mijn spiegel, hij heeft me ingehaald en is toen voor me gaan rijden” vertelt hij. Het regende op dat moment hard en hij kon niet harder rijden. “Toen hij mij me inhaalde, heb ik vaart geminderd om een veiliger afstand te houden, want remmen was met deze regen onmogelijk, je zag weinig.”

Dan gaat het mis: “Op een gegeven moment trilde alles. De auto die ik voor me had is verdwenen, het leek alsof hij was opgeslokt door de wolken. Ik keek en ik zag de pijler van de brug naar beneden komen. Ik heb geremd. Ik heb niet alleen geremd, ik ben er bovenop gaan staan, de wielen blokkeerden bijna. Toen ik de leegte voor me zag heb ik ‘m instinctief in zijn achteruit gezet, als om te ontsnappen uit deze hel. Ik begreep dat alles was ingestort en dat ik moest zien weg te komen. Ik ben uit de vrachtwagen gesprongen en te voet ontsnapt.”

Hij waarschuwde andere automobilisten voor de ravage. “Ik heb hen gezegd dat ze weg moesten zien te komen. Ik weet niet hoe het mogelijk is, maar ik leef nog.” De chauffeur heeft geen fysieke verwondingen opgelopen en mocht na onderzoek in het ziekenhuis ’s middags al weer weg.

