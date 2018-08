VN: Meer dan 2,3 miljoen Venezolanen op de vlucht

Sinds meer dan een jaar geleden crisis uitbrak zijn ruim 2,3 miljoen Venezolanen hun land ontvlucht. Dat schrijven de Verenigde Naties woensdag. Volgens de VN is een gebrek aan voedsel in Venezuela hun belangrijkste reden daarvoor.

Dat betekent volgens een VN-woordvoerder waarmee persbureau AP sprak dat zo’n 7 procent van de Venezolaanse bevolking nu op de vlucht is. Van die mensen lijden er 1,3 miljoen aan ondervoeding, aldus zegsman Stephane Dujarric. Het gevaar bestaat dat ziektes uitbreken, zoals de mazelen, malaria, tbc en difterie. Meer dan 100.000 vluchtelingen die aan het hiv-virus lijden lopen risico, omdat ze moeilijk bij de medicatie kunnen komen die ze nodig hebben.

Spreiding vluchtelingen

Buurland Colombia kondigde twee weken geleden aan meer dan 440.000 Venezolanen voorlopig onderdak te bieden. Per decreet deelde scheidend president Juan Manuel Santos verblijfsvergunningen voor twee jaar uit. Andere toevluchtsoorden zijn Peru, Brazilië en Ecuador. Dat laatste land heeft vorige week de noodtoestand uitgeroepen in drie provincies. Volgens het Ecuadoriaanse ministerie van Binnenlandse Zaken proberen dagelijks vierduizend het land binnen te komen.

De crisis in Venezuela is zowel economisch als politiek. Door het beleid van president Nicolás Maduro is het land in een chaotische toestand verzonken, waar de inflatie volgens het Internationaal Monetair Fonds dit jaar op kan lopen tot een miljoen procent. De president zelf vindt dat hem niets te verwijten valt en spreekt van een economische oorlog is die de Verenigde Staten en Europa tegen Venezuela voeren.

Tijdens demonstraties tegen het beleid van Maduro vielen vorig jaar meer dan 150 doden. Rebellen kaapten onder meer een helikopter waarmee ze overheidsgebouwen bestookten. Het geweld vormde de opmaat voor de situatie waarin Venezuela nu verkeert. Ondanks breedgedragen ontevredenheid over de toestand van Venezuela won Maduro in mei opnieuw de presidentsverkiezingen.

