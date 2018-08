Fit For Free gaat van de ene durfinvesteerder naar de andere

Verzadigd, risico op overcapaciteit, marges onder druk. Wie de meest recente analyse van Rabobank leest over de Nederlandse fitnessbranche, zal niet snel investeren in een sportschool. Met ongeveer 3 miljoen beoefenaars is fitness weliswaar veruit de populairste sport, veel rek zit er niet meer in. Bovendien worden abonnementen goedkoper en woont vrijwel iedereen op loop- of fietsafstand van een van de ruim 1700 sportscholen die Nederland rijk is.

Toch heeft de Amsterdamse investeringsmaatschappij Avedon Capital een koper gevonden voor Fit For Free, de budgetketen waartoe ook het label SportCity behoort. Voor een onbekend bedrag wordt het eveneens Amsterdamse private-equity bedrijf Bencis de nieuwe eigenaar, zo werd dinsdagavond bekend. De ene durfinvesteerder voor de andere dus.

Wat ziet Bencis in de fitnessonderneming die 13 jaar geleden een eerste Fit For Free opende in Capelle aan den IJssel? Groei, is het antwoord. Want Nederland mag vergeven zijn van de fitnesscentra, de budgetketens zijn aan een opmars bezig waarvan het einde nog niet in zicht is.

Toen investeerder Avedon Fit For Free in 2009 overnam, had het bedrijf 40 sportscholen, waarvan ongeveer de helft onder de budgetformule Fit For Free en de andere helft van het wat duurdere label SportCity. De omzet bedroeg destijds bijna 50 miljoen euro. Een kleine tien jaar later is het aantal vestigingen gestegen naar 110 – het leeuwendeel Fit For Free – terwijl de omzet is toegenomen tot rond de 90 miljoen euro, blijkt uit het jaarverslag van 2016. Ledenaantal: ongeveer 400.000.

Concurrent Basic-Fit groeit nog harder. Het bedrijf met beursnotering in Amsterdam opende in de eerste zes maanden van dit jaar liefst 44 nieuwe sportscholen, zo maakte Basic-Fit eerder deze maand bekend. Daarmee komt het totaal op 565 vestigingen, waarvan 156 in Nederland. Anders dan Fit For Free groeit Basic-Fit op dit moment overigens voornamelijk buiten de Benelux.

Zoals bekende ketens de specialisten hebben verdrongen uit de winkelstraat, gaat ook in de fitnessbranche de opmars van de grote spelers ten koste van de kleintjes, zegt Philip Pijpers van adviesbureau Kentrium. De komst van een Fit For Free of Basic-Fit betekent in de regel dat een andere sportschool krimpt, verdwijnt of, in het gunstige geval, wordt overgenomen. Dat zijn de wetten van wat ze een ‘verdringingsmarkt’ noemen in jargon. Pijpers: „Er is op de meeste plekken maar plaats voor één sportschool. Ketens hebben vanwege hun financiële slagkracht een langere adem dan zelfstandige fitnesscentra.”

Vraag blijft: waarom zijn budgetformules zo populair? Veel sporters hebben blijkbaar geen belangstelling voor luxe. Liever voor twee tientjes onbeperkt in het krachthonk en op de cardio-apparaten, dan bijbetalen voor een sauna, zonnebank en een ruim aanbod groepslessen. Ketens kunnen lage prijzen én goede apparatuur aanbieden omdat ze goedkoper inkopen dan éénpitters. Bovendien geven ze met één abonnement vaak toegang tot meerdere vestigingen en hebben ze een veel groter promotiebudget.

Pijpers denkt dat de expansie van de fitnessformules ten koste van de kleintjes nog wel even doorzet. Hij schat dat iets minder dan driekwart van de sportscholen in Nederland nog zelfstandig is of onderdeel van een kleine groep. Dat is veel vergeleken bij landen als de VS of het Verenigd Koninkrijk, waar de grote ketens volgens Pijpers al meer dan de helft van de markt in handen hebben. „Ik verwacht dat het in Nederland ook die kant opgaat”, zegt hij.

Fitness-‘boutiques’

Dat betekent niet dat alle sportschooleigenaren zich zorgen moeten maken. Vooral de partijen in het middensegment – bijvoorbeeld wel een sauna, geen zwembad, persoonlijke begeleiding of fysiotherapie – hebben het moeilijk. Voor échte luxe is op veel plekken wel voldoende belangstelling. Overigens zijn in die categorie óók ketens actief, zij het kleinere. Denk aan David Lloyd.

Een andere oplossing is een onderscheidend concept. Bij de franchise Anytime Fitness hebben leden – de naam zegt het al – 24 uur per dag toegang tot de sportschool. Trainmore wordt goedkoper naarmate je meer sport. En dan zijn er nog de ‘boutiques’, gespecialiseerd in bijvoorbeeld groepslessen, spinning of bootcamp.

Fit For Free houdt onder de nieuwe eigenaar vast aan het bestaande concept, schrijft het bedrijf in een persbericht. Dat betekent: budgetprijzen en snelle groei.