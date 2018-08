Twee jaar cel voor mishandeling homo’s Amsterdam

Een 27-jarige man is woensdag door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk voor poging tot doodslag en zware mishandeling van twee homoseksuele mannen.

Eerder dit jaar kregen drie mededaders straffen opgelegd van respectievelijk 40, 28 en vier maanden cel. Twee daders van 28 en 26 jaar werden veroordeeld voor poging tot doodslag en openlijk geweld. Het homofobe karakter van het geweld rekende de rechtbank het tweetal zwaar aan. De derde dader (23 jaar) kreeg een lagere straf omdat hij een minder grote rol speelde bij de mishandeling.

Trappen tegen het hoofd

In juni 2017 liepen twee homoseksuele mannen met twee vrienden richting het Centraal Station in Amsterdam nadat ze waren uitgeweest. Een van de vrienden was gekleed als dragqueen. In de omgeving van de Reguliersdwarsstraat werd het viertal zonder aanleiding uitgescholden door de 28-jarige hoofdverdachte. Deze man riep dat hij homo’s wilde doden en dat het niet was toegestaan op mensen van hetzelfde geslacht te vallen. Daarna belde hij twee vrienden op.

Na de scheldpartij verloren de mannen elkaar uit het oog. Even later op het Damrak werden de twee homoseksuele mannen aangevallen. Beide slachtoffers werden daarbij meerdere malen geslagen en tegen hun hoofd en gezicht getrapt en raakten bewusteloos. De nu veroordeelde man probeerde met zijn voet hard tegen het hoofd van een van de slachtoffers te trappen. Dat hij het hoofd niet vol heeft geraakt, is volgens de rechtbank “slechts een kwestie van geluk”.

De 27-jarige dader krijgt een lagere straf dan twee andere daders omdat de rechtbank in dit geval niet kon vaststellen of hij tijdens de vechtpartij wist van de geaardheid van de mannen. De veroordeelde man wordt wel aangerekend dat hij zich lange tijd verborgen heeft gehouden terwijl hij wist dat de politie hem zocht.