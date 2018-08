Tientallen doden bij nieuw geweld Afghanistan

Bij aanslagen op een militair doel en een politiepost in Afghanistan zijn dinsdag en woensdag meer dan vijftig doden gevallen.

Woensdagochtend vroeg vielen de Talibaan een militaire basis in de noordelijke provincie Baghlan aan. Daarbij kwamen volgens persbureau Reuters zeker 45 mensen om het leven: 35 militairen en 10 veiligheidsagenten. Een Talibaanwoordvoerder eiste de aanslag via Twitter op.

Eerder op dinsdag kwam het tot een vuurgevecht tussen Talibaanstrijders en agenten bij een controlepost langs de snelweg tussen de steden Kabul en Kandahar. Twee agenten raakten volgens de Afghaanse zender Tolonews gewond, terwijl ook zeker zeven Talibaanstrijders om het leven kwamen.

Niet ver van dat controlepunt vielen de Talibaan vrijdagnacht de stad Ghazni aan. Maandag stond de teller van het aantal doden die bij dat geweld vielen al op driehonderd. Dinsdagavond trokken de Talibaan zich terug uit de stad.

Residents of #Ghazni were on Tuesday slowly venturing out onto the streets of their battle-weary city following four days of heavy clashes between security forces and the Taliban. #Afghanistan pic.twitter.com/Fx41V2vp2t

— TOLOnews (@TOLOnews) August 15, 2018