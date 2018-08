Taco’s met kalkoen

Ik ben groot fan van taco’s, en dan het liefst de soft shell-variant die ik sinds een bespreking van het boek Breddos tacos net als de auteurs liefkozend eetbare borden noem. Mijn favoriete vulling is pulled chicken met Mexicaanse marinade, samen met een mangosalsa en guacamole. Dit recept is met kalkoen en chimichurri, gek genoeg hier zonder azijn. Maar met jalapeno’s, citroensap en verse kruiden is het ongetwijfeld lekker.

Maak de chimichurri door de olijfolie te mengen met het limoensap, zeezout, de knoflook, het sjalotje, de jalapeñopeper, koriander en peterselie. Verhit de eetlepel olijfolie in een koekenpan en bak hierin de ui zachtjes aan. Voeg de kalkoen toe en bak kort aan. Voeg het chilipoeder en een beetje zeezout toe en bak even mee. Voeg de bouillon toe, roer en laat zachtjes inkoken.

Verwarm de boontjes in een klein pannetje en breng op smaak met wat zeezout. Bereid de taco’s volgens de aanwijzingen op de verpakking en vul met sla, tomaten, kalkoen en eventueel de boontjes. Schep er wat van de chimichurri over en serveer onmiddellijk.