Terreurverdachte Londen geen bekende veiligheidsdiensten

De man die dinsdag werd opgepakt op verdenking van het plegen van een terroristische aanrijding bij het Britse parlementsgebouw in Londen, is geen bekende van de veiligheidsdiensten. Dat schrijft persbureau Reuters op basis van een bron bij de veiligheidsdiensten. Volgens de BBC was de man wel bekend bij de regionale politie. De verdachte is een 29-jarige Britse man met een Soedanese achtergrond. Zijn motief is nog niet bekend.

De verdachte reed dinsdagmorgen met een auto in op drie voetgangers en fietsers. Hij kwam tot stilstand omdat hij tegen een veiligheidsbarrière reed en werd onmiddellijk opgepakt. De politie gaat er vanuit dat de man doelbewust handelde en beschouwt de aanrijding als een terroristisch incident. Er zijn huiszoekingen gehouden op drie locaties in het land. Twee adressen in Birmingham werden doorzocht en één in Nottingham. De slachtoffers verkeren niet in levensgevaar.

De autoriteiten lieten woensdag weten te overwegen om van het gebied bij het Britse parlementsgebouw een voetgangersgebied te maken in de hoop dit soort incidenten te voorkomen. Vorig jaar kwamen bij een aanslag bij het parlementsgebouw vijf mensen om het leven.