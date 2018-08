Stroomproducent Greenchoice koopt concurrent Qurrent

Een grotere vuist maken voor „knalgroene energie”. Dat is volgens de Stichting Doen – eigenaar van Qurrent en onderdeel van Goede Doelen Loterijen – de achterliggende gedachte bij de combinatie met groene-stroomproducent Greenchoice.

Greenchoice levert aan ruim 400.000 klanten stroom dat via zon, wind of met behulp van biomassa is opgewekt. De negatieve milieu-effecten van het geleverde aardgas moet via investeringen in bos gecompenseerd worden. De meeste stroom wordt geproduceerd door energiecoöperaties. Het bedrijf, voor 30 procent in handen van het energieconcern Eneco, zag vorig jaar zowel zijn omzet (363 miljoen euro) als winst (16 miljoen) stagneren.

Qurrent is met een omzet van 33 miljoen euro (2016) veel kleiner dan Greenchoice, al is zijn naamsbekendheid door de shirtsponsoring van Feyenoord wellicht groter. Het bedrijf dat nu zeven jaar bestaat, boekte in 2016 een verlies van 9 miljoen euro. De resultaten over vorig jaar zijn nog niet gedeponeerd. Twee jaar geleden werd 2018 als het jaar genoemd dat er voor het eerst winst zou moeten worden behaald.

De bedrijven hopen dat de overname vóór 1 oktober rond zal zijn. Dan moet ook Autoriteit Consument en Markt zijn fiat hebben gegeven. De toezichthouder zal vooral bekijken of de nieuwe combinatie niet een te dominante rol op de groene-stroommarkt krijgt.

Greenchoice kent een roerige bestuurlijke geschiedenis, vooral als gevolg van malversaties met rekeningen van klanten. De Ondernemingskamer veroordeelde in 2014 de toenmalige directie voor wanbeleid, hetgeen nog steeds gevolgen heeft voor het huidige structuur. Aandeelhouder Energie Concurrent, goed voor een belang van 70 procent, verloor destijds voor drie jaar zijn invloed. Die periode is vorig jaar door de Ondernemingskamer verlengd, evenals de termijn voor de destijds aangestelde commissarissen. (NRC)