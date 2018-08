Een vrachtwagen staat op nog geen tien meter van de plaats waar het wegdek is afgebroken. De chauffeur vertelde dat hij op de brug werd ingehaald door een auto waarna hij langzamer moest rijden. 'Op een gegeven moment trilde alles. De auto die ik voor me had is verdwenen, het leek alsof hij was opgeslokt door de wolken. Ik keek en ik zag de pijler van de brug naar beneden komen.' Hij liep geen fysieke verwondingen op en mocht na onderzoek in het ziekenhuis ’s middags al weer weg.

Foto Nicola Marfisi/ AP