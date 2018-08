Rechters eisen vrijlating Turkse ex-voorzitter Amnesty

Een rechtbank in Istanbul heeft bepaald dat de oud-voorzitter van Amnesty International in Turkije alsnog vrij moet komen. Dat laat de mensenrechtenorganisatie woensdag weten. Taner Kilic zat al een jaar vast. Later op woensdag wordt hij vermoedelijk vrijgelaten.

Kilic werd beschuldigd van betrokkenheid bij de mislukte Turkse coup in juli 2016. De formele verdenking tegen hem was lidmaatschap van een terroristische organisatie. De secretaris-generaal van Amnesty International Kumi Naidoo zegt woensdag heel blij te zijn met het nieuws:

“Het heeft ons meer dan een jaar actievoeren gekost, maar het lijkt er nu echt op dat Taner vrijkomt. Hoewel we heel blij zijn met deze beslissing, zullen we het nieuws pas vieren als hij veilig thuis is bij zijn vrouw en dochters”.

Naidoo doelt daarmee op de uitspraak van de rechtbank in Istanbul, die in februari dit jaar ook al bepaalde dat Kilic op vrije voeten moest komen. Justitie ging toen tegen dat vonnis in beroep en won.

Banden met Gülen

Volgens de openbaar aanklager maakte Kilic rond de periode van de coup gebruik van de versleutelde berichtendienst ByLock, die ook werd gebruikt door aanhangers van de geestelijk leider Fethullah Gülen. De regering van Erdogan houdt Gülen, die in ballingschap in de Verenigde Staten verkeert, verantwoordelijk voor de couppoging. Amnesty heeft altijd ontkend dat Kilic de app gebruikte.

Een maand nadat Kilic in 2017 werd opgepakt, werd ook de directeur van Amnesty in Turkije Idil Eser gearresteerd, samen met nog eens zeven mensenrechtenactivisten. Ook zij werden “lidmaatschap van een terroristische organisatie” verweten. Eser werd een half jaar geleden vrijgelaten.

Amnesty Nederland voorzichtig positief

Een woordvoerder van Amnesty Nederland is tegenover NRC voorzichtig positief over het lot van Kilic: “Als het klopt dat Kilic vrijkomt, is dat ontzettend goed nieuws. Maar we houden een slag om de arm omdat hij in januari ook al werd vrijgesproken en vervolgens opnieuw werd gearresteerd.” De beschuldiging van terrorisme tegen Kilic is volgens de Nederlandse tak van de organisatie nooit gegrond geweest:

“Kilic wordt ten onrechte in de hoek van Gülenisten gezet. Zijn arrestatie, maar ook van Eser, laat zien dat iedereen die kritisch is op de Turkse regering - een breed begrip - wordt dwars gezeten. Dat Kilic mensenrechtenadvocaat is, speelde ook een rol. Maar zelfs als hij vanavond vrijkomt, blijft het afwachten op welke voorwaarden dat is. We weten nog niet of het proces tegen Kilic doorgaat en of hij bijvoorbeeld mag reizen.”

Turkije-onderzoeker van Amnesty Andrew Gardner juichte woensdag het besluit op Twitter toe: