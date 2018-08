Ramp met veerboot in Soedan eist zeker 22 kinderlevens

Zeker 22 kinderen en een volwassen vrouw zijn woensdagochtend verdronken nadat een schoolbus in het noorden van Soedan in de Nijl belandde. Dat meldt nieuwszender Al Jazeera. In de schoolbus zaten volgens het lokale persbureau SUNA meer dan veertig kinderen.

Het ongeluk gebeurde tijdens het oversteken van de Afrikaanse rivier op een veerboot. Die zonk nadat de motor uitviel, waarna de schoolbus in het water terecht kwam. Door de hevige regenval was er sterke stroming ontstaan, melden getuigen.

Volgens de nieuwszender maken de dorpelingen in de regio gebruik van houten boten om de Nijl over te steken. Hulpdiensten zijn op de plek van de ramp nog altijd op zoek naar lichamen van de slachtoffers.

Extreem weer

Eerder op woensdag werden scholen in de regio rondom de Soedanese hoofdstad Khartoum gesloten vanwege het extreme weer. Zware regenbuien en windkracht hebben honderden huizen beschadigd in verschillende deelstaten, waaronder Noord-Darfur en Kordofan. Daarbij vielen volgens lokale media ook bijna veertig dodelijke slachtoffers.