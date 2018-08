Raadsvergadering Westland ging over bestemmingsplan

De met geheimzinnigheid omgeven gemeenteraadsvergadering in Westland dinsdagavond, die achter gesloten deuren plaatsvond en waarvoor raadsleden met reces werden teruggeroepen, ging om de aanpassing van een bestemmingsplan.

Dat bevestigt een aantal raadsleden aan NRC. Een woordvoerder van de gemeente wil vrijdag pas vertellen waarover de vergadering ging en ook dan pas een reactie geven op „waarom het ging zoals het ging”. Dan wordt ook de geheimhouding opgeheven. Het terugroepen van een gemeenteraad in vakantietijd en het vergaderen achter gesloten deuren is zeldzaam.

Agrobedrijven

De spoed was nodig omdat er een aanvraag voor een omgevingsvergunning werd verwacht voor Honderdland fase 2. Dat is een industrieterrein in de gemeente Westland, waar voornamelijk agrobedrijven zitten.

Het bestemmingsplan zou het echter ook mogelijk maken om daar een zogenoemd Polenhotel te vestigen. Er moeten in de gemeente Westland volgens het college 2.000 bedden voor arbeidsmigranten bijkomen, maar afgesproken is om die te spreiden. Op Honderdland 1, een paar honderd meter verder, zit al een Polenhotel.

Huis-aan-huisblad

Om de wethouder tijd te geven het huidige bestemmingsplan te bestuderen, heeft de gemeenteraad dinsdag een ‘voorbereidingsbesluit’ genomen. Dat is een verklaring dat een (nieuw) bestemmingsplan voor een gebied wordt voorbereid. Voor bouwactiviteiten die passen binnen het oude bestemmingsplan, mogen dan geen vergunningen worden verleend. Alle procedures zijn als het ware bevroren vanaf het moment dat het voorbereidingsbesluit is gepubliceerd. Dat gebeurde woensdagochtend in huis-aan-huisblad Groot Westland.

In september debatteert de gemeenteraad over de huisvesting van arbeidsmigranten.