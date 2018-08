Raad van State: metro naar Hoek van Holland mag door

De kust van Hoek van Holland mag worden aangesloten op het Rotterdamse metronet. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald. Kritische omwonenden maakten bezwaar tegen de metrolijn omdat ze vreesden voor overlast en dat hulpdiensten hen niet langer konden bereiken. Bovendien zouden pendelbussen naar het strand volstaan.

De Hoekse Lijn kent een rijke, 125 jaar lange geschiedenis. Vorig jaar maakte NRC-journalist Frank van Dijl de laatste treinrit vanuit Hoek van Holland.

Maar de hoogste bestuursrechter gaat hier niet in mee. Volgens de Raad van State heeft de gemeenteraad overtuigend aangetoond dat de infrastructuur op drukke stranddagen overbelast is en dat de reizigerscapaciteit van alternatieven, waaronder pendelbussen, te beperkt zijn in vergelijking met een metroverbinding. Uit onderzoek blijkt tevens dat het geluid en de trillingen van de metroverbinding meevallen.

Oplevering vertraagd

De Hoekse Lijn wordt momenteel omgebouwd van een treinverbinding naar een metroverbinding. Het bestaande eindstation van de Hoekse Lijn ligt nu nog op circa 1.200 meter afstand van het strand, maar door de nieuwe metrolijn kunnen strandgangers naar verwachting in 2021 vlakbij het strand uitstappen.

Dat is aanzienlijk later dan beoogd. De oplevering van de Hoekse Lijn is vertraagd en gaat mogelijk 90 miljoen euro duurder uitvallen. Oorspronkelijk zou de vervanging van de treinverbinding tussen Schiedam en Hoek van Holland door een metrolijn een jaar geleden klaar moeten zijn. Die oplevering is nu gepland voor eind 2018, en het laatste stuk naar het strand in 2021.

De verantwoordelijke Rotterdamse wethouder Pex Langenberg (D66, mobiliteit) trad begin dit jaar af, nadat een onderzoekscommissie concludeerde dat er sprake was van onvoldoende regie en voorbereiding.