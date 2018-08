Raad van State: dragen vergiet op ID-pasfoto mag niet

Mensen die een identiteitsbewijs of rijbewijs aanvragen mogen op hun pasfoto geen vergiet dragen. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald in de zaak die was aangespannen door een vrouw uit Nijmegen. Volgens haar is een vergiet een heilig symbool binnen het pastafarisme, een uit protest opgerichte satirische beweging.

Maar volgens de Raad van State is het pastafarisme, ook wel bekend als de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster, geen godsdienst. De hoogste bestuursrechter stelt dat het satirische element zodanig overheerst dat deze stroming niet voldoet aan de criteria van “overtuigingskracht, ernst, samenhang en belang” van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

“In het bijzonder ontbreekt het in het pastafarisme aan de vereiste ernst en samenhang. Daarom kan deze stroming naar de huidige stand van zaken niet als godsdienst worden aangemerkt”, luidt de uitspraak. Volgens de Raad komt het satirische karakter van het pastafarisme onder meer tot uitdrukking in de wijze waarop gevestigde godsdiensten geparodieerd worden.

Burgemeester weigert

De vrouw wilde twee jaar geleden een identiteitskaart en rijbewijs aanvragen. De burgemeester van Nijmegen weigerde echter de documenten te verstrekken, omdat het hoofd van de vrouw op de pasfoto’s deels bedekt was. Volgens de Nederlandse wet geldt dat voor deze documenten pasfoto’s met een onbedekt hoofd nodig zijn.

De Kerk van het Vliegend Spaghettimonster is in 2005 in de Verenigde Staten bedacht. De aanleiding was het plan om naast de evolutietheorie op scholen in de staat Kansas ook het scheppingsverhaal als mogelijke wetenschappelijke waarheid te onderwijzen. Sindsdien heeft de satirische religie aanhangers in landen over de hele wereld. Dat leidde in meerdere landen tot rechtszaken, waaronder in de VS, Oostenrijk, Polen, Rusland en Israël.