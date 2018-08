Qatar schiet Turkije te hulp met investeringen

Al is het conflict tussen de Verenigde Staten en Turkije nog allerminst bijgelegd, de Turkse lira leek zich woensdag voor de tweede achtereenvolgende dag enigszins te stabiliseren. De munt werd woensdag verhandeld voor 6,05 lira per dollar. Daarmee lag de koers zes procent hoger dan de dag ervoor. Op het dieptepunt van de val van de munt maandag bracht een dollar nog 7,24 lira op.

De consolidatie van de Turkse munt kreeg woensdagavond een belangrijke nieuwe impuls met het nieuws dat Qatar de Turken te hulp schiet met investeringen in de Turkse economie ter waarde van vijftien miljard dollar. De toezegging van Qatar kwam na een onderhoud in Ankara tussen Qatars emir Tamim bin Hamad al Thani en president Erdogan.

Mogelijk gaat het hierbij om een wederdienst van Qatar aan Turkije, nadat Turkije vorig jaar Qatar politieke, economische en zelfs militaire hulp had geboden, toen het emiraat in conflict raakte met het buurland Saoedi-Arabië.

Ook nam Turkije zelf enkele stappen die er duidelijk op waren gericht om Europese landen gunstiger te stemmen. Zo werd Taner Kilic, de voorzitter van de Turkse afdeling van Amnesty International die al ruim een jaar gevangen zat op beschuldiging van terrorisme, plotseling vrijgelaten. Dinsdag liet Turkije bovendien twee Griekse militairen vrij.

Verder namen de Turkse autoriteiten, mede op aandringen van het Turkse bedrijfsleven, enkele financiële maatregelen om de lira te steunen. Door de val van de lira dreigen veel bedrijven in moeilijkheden te komen bij de afbetaling van kredieten.

Zo werden onder meer de regels versoepeld voor Turkse banken om buitenlandse valuta te kopen. Daardoor werd het ook voor handelaren buiten Turkije minder aantrekkelijk om ‘short’ te gaan, dat wil zeggen te speculeren op een waardedaling van de lira.

Intussen wijst niets erop dat het conflict met de VS snel voorbij zal zijn. President Erdogan tekende woensdag een decreet dat importheffingen van 120 procent vaststelde voor Amerikaanse auto’s, 140 procent voor alcoholische dranken uit de VS en 60 procent voor Amerikaanse tabak. Ook zal Turkije Amerikaanse elektronische producten als iPhones van Apple boycotten, al is nog niet duidelijk op welke manier dit gestalte zal krijgen. Apple heeft een marktaandeel van 22 procent van de smart phones in Turkije.

De Turken maakten geen aanstalten dominee Andrew Brunson, die onder huisarrest staat, vrij te laten. De Turken verdenken hem van terrorisme en spionage. De VS vermoeden dat Brunson slechts als gijzelaar wordt vastgehouden en hebben zijn vrijlating geëist. Als dat niet voor woensdag gebeurde, zouden er nieuwe sancties kunnen volgen, dreigde president Trump enkele dagen geleden.

Een Turkse rechtbank wees woensdag het verzoek van Brunsons advocaat om zijn cliënt vrij te laten af. Indien schuldig bevonden riskeert de dominee een straf die tot 35 jaar kan oplopen.