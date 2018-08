Premier Italië roept noodtoestand uit na Genua

De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft op verzoek van de regio Ligurië, waarvan Genua de hoofdstad is, de noodtoestand uitgeroepen. Dat schrijft de Italiaanse krant La Repubblica woensdag. Ook kondigde Conte een dag van nationale rouw af. Wanneer dit is, is nog niet bekend.

Conte zei dit woensdagavond tijdens een persconferentie in Genua, waar hij sinds gisteravond is. De noodtoestand betekent concreet dat bestuurders sneller actie kunnen ondernemen. Voor Italianen heeft dit in de praktijk weinig consequenties. Eerder op de dag had Conte een spoedvergadering belegd met enkele ministers. Conte richtte zijn pijlen tijdens de persbijeenkomst op het particuliere bedrijf Autostrade, de beheerder van enkele tolwegen in Italië die ook verantwoordelijk is voor de A10 die over de Morandi-brug liep.

Volgens Conte had het bedrijf ervoor moeten zorgen dat de brug veilig was. Dinsdag stortte een groot deel van de brug in waarbij tientallen mensen om het leven kwamen. De premier zei het strafrechtelijk onderzoek naar het ongeluk niet af te willen wachten en meteen maatregelen te willen treffen tegen Autostrade. Wat die precies inhouden, bleef onduidelijk. Evengoed is het onduidelijk of dit zonder tussenkomst van een rechter mag.

’150 miljoen euro boete’

Eerder op woensdag liet de minister van Infrastructuur Danilo Toninelli al weten dat hij vindt dat Autostrade de A10 niet langer mag beheren, en dat het een grote boete moet betalen vanwege het instorten van de brug. Volgens The New York Times gaat het mogelijk om een bedrag van 150 miljoen euro. Daarnaast wil Toninelli dat een aantal topbestuurders van Autostrade hun functie neerlegt. Een van de directeuren van het bedrijf zegt juist dat de brug regelmatig werd gecontroleerd. Woensdagavond liet de exploitant weten er vertrouwen in te hebben dat het op papier kan laten zien dat het aan de onderhoudsverplichting heeft voldaan.

In 2011 had Autostrade wel al gewaarschuwd voor zeer achterstallig onderhoud. Een jaar later stelde de ondernemersorganisatie van de stad dat de brug binnen tien jaar zou kunnen instorten, aldus The New York Times. Eerdere waarschuwingen werden door bijvoorbeeld de populistische Italiaanse Vijfsterrenbeweging, nu onderdeel van de coalitie, afgedaan als “een sprookje”, schreef persbureau Adnkronos dinsdag. Dat is opvallend, aangezien Toninelli in de regering zit namens de Vijfsterrenbeweging.

Vijf miljoen voor bergingswerkzaamheden

Hoe het incident precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Experts verwachten dat onder meer het noodweer en achterstallig onderhoud ervoor gezorgd hebben dat het overgrote deel van de brug over de Polcevera-rivier dinsdag instortte. Voor zover bekend kwamen 39 mensen daarbij om het leven. Reddingswerkers zijn nog steeds bezig het puin te ruimen. Voor die werkzaamheden is vijf miljoen euro vrijgemaakt, aldus Conte.