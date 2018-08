Oprichters van datingapp Tinder klagen nieuwe eigenaars aan wegens ‘misleiding’

„Misleiding” , „intimidatie” en „flagrante leugens”. Op het hoofdkantoor van de datingapp Tinder in Los Angeles is door de nieuwe eigenaars een vuil spel gespeeld om de oorspronkelijke oprichters zo min mogelijk te hoeven betalen voor hun optiepakketten.

Dat stellen althans oprichters Jonathan Badeen, Sean Rad en acht Tinder-werknemers van het eerste uur in een dinsdagavond openbaar geworden dagvaarding. Het tiental eist 2 miljard dollar compensatie en is een rechtszaak begonnen tegen InterActiveCorp (IAC) en zijn dochter Match Group, de huidige eigenaren van de populaire datingapp.

Tinder werd in 2012 door Sean Rad opgericht onder de paraplu van een start-upfonds van IAC. In 2014 kregen de oprichters en werknemers van het eerste uur – zoals gebruikelijk in de techwereld – optiepakketten. En over het verzilveren van die optiepakketten is nu een juridische strijd losgebarsten.

IAC zou rondom het verzilveringsmoment vorig jaar de waardering van Tinder kunstmatig laag hebben gehouden om maar zo min mogelijk aan het tiental te hoeven te betalen, leert de aanklacht.

In eerste instantie werd vorig jaar gedaan alsof Tinder 1,8 miljard dollar waard was, terwijl in 2015 al tegenover investeerders een waardering van 3 miljard dollar werd gebruikt en het aantal gebruikers sindsdien fors was gestegen en de omzet verzevenvoudigd naar ruim 350 miljoen dollar. Daarna werd de waarde van 3 miljard aangehouden, maar ook dat vinden de klagers „ gehuichel” omdat Tinder dat al in 2015 waard zou zijn geweest.

Ze hekelen ook een „geheime fusie” in juli 2017, waarbij Tinder opging in IAC’s-datingtak Match Group en de vennootschap Tinder werd opgeheven. Daardoor vervalt volgens de klagers de mogelijkheid om hun opties in 2018, 2020 of 2021 in te wisselen, zoals contractueel mogelijk was en waarschijnlijk veel lucratiever, gezien de snelle groei van de datingapp.

IAC noemt de aanklacht „vergezocht” en stelt in totaal ruim 1 miljard dollar aan de oprichters en vroege werknemers te hebben betaald.