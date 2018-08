Nederlanders bij Trencin hebben honger

Hij voelde warmte bij de omhelzing met Robin van Persie en Giovanni van Bronckhorst die hem persoonlijk verwelkomden, maar verwacht van Ricardo Moniz geen kippenvel bij zijn terugkeer in Rotterdam. „Die tijd ben ik voorbij”, zegt hij woensdag in De Kuip. „Ik ben afstandelijker geworden.”

De oud-techniektrainer van Feyenoord moet wel. Na de sensationele 4-0 zege in het eerste duel in Slowakije lonken voor hem en zijn werkgever AS Trencin twee mogelijkheden. Of ze dwingen een plek af bij de Europese subtop. „Of we blijven in het segment waarin we nu zitten.”

Dat is het segment van een bescheiden clubje met een budget van een handjevol miljoenen, dat de afgelopen jaren dichtbij was, maar nooit de groepsfase van de Europa League bereikte. Moniz spreekt van een sleutelduel, waarna eventueel een laatste knock-outronde wacht voor de groepsfase van het toernooi.

Ergens is het ironisch, dat het uitgerekend een stel Nederlanders zijn die het Nederlandse voetbal een volgende knauw zullen geven. Dat Feyenoord waarschijnlijk de Europa League mist: indirect hun schuld. Dat de eredivisie vermoedelijk maar twee clubs in Europa (PSV en Ajax) afvaardigt: indirect hun schuld. Dat Nederland daardoor punten voor de coëfficiëntenranglijst van de UEFA misloopt en daardoor in toekomstige seizoenen steeds minder clubs mag afvaardigen: ja, dat is indirect de schuld van Moniz en de andere vijf Nederlanders bij Trencin.

Maar is dat hun probleem? Nee. Zoals Moniz zegt: „Ik heb mijn emoties leren neutraliseren.”

Overleven in de jungle

Samen vormen de mannen een bont gezelschap. Een Haagse clubeigenaar, een Rotterdamse trainer en vier spelers die zich via Slowakije weer in de schijnwerpers hopen te voetballen. „Ik ben begaan met deze jongens”, zegt Moniz. „Ik wil ze naar de top brengen, wil dat ze het overleven in de voetbaljungle. Voor iemand als Joey Sleegers is het zijn laatste kans. Dit is voor hen een omweg. Maar ik ben ervan overtuigd dat jullie nog meer van ze gaan horen.”

Sleegers (24), ooit door RKC ontdekt op camping De Heldense Bossen, speelde bij Feyenoord, FC Eindhoven, NEC en VVV voordat hij het avontuur aanging bij de tweevoudig landskampioen van Slowakije. Philippe van Arnhem (21) vertrok vanaf de reservebank bij RKC naar Trencin. Aschraf El Mahdioui moest vertrekken bij Ajax, kon ADO Den Haag niet overtuigen en vloog naar het 56 duizend inwoners tellende Trencin. „Er zijn meer wegen die naar Rome leiden”, zegt El Mahdioui. „De een doet dat via een Nederlandse topclub. De ander via Trencin.”

Nog avontuurlijker was het pad van Desley Ubbink (25), een bankzitter in de eerste divisie die zijn geluk hervond bij FK Taraz en Sjachtjor Karaganda in Kazachstan voordat hij bij Trencin tekende. Tussendoor diende hij nog 160 uur taakstraf uit wegens het hebben van seks met een minderjarige. Hij kwakkelde en kwam boven bij een club waarvan de eigenaar spelers met een krasje graag een tweede kans geeft.

Tscheu La Ling is de man die van niets iets heeft gemaakt. Een investeerder die zich in 2008 bij Trencin inkocht toen de club op het punt van degraderen stond. Kosten: 800 duizend euro. Exclusief 500 duizend euro schuld. Ling tikte het af en bouwde aan een winstgevende club waarmee hij een nieuw stadion betrekt. Het oude was zo klein (4.500 plaatsen) dat voor het duel met Feyenoord werd uitgeweken naar Zilina.

De voormalige buitenspeler van Ajax zou golfend door het leven kunnen gaan. Maar in plaats daarvan staat hij, colbert, glimmende zwarte schoenen, deze zomeravond langs de lijn in de Kuip. Trainer Moniz omhelst hem voor de laatste training. Praatje? „Morgen, na de wedstrijd, zegt Ling. Hij houdt zich even afzijdig nu zijn club even in de schijnwerpers is komen te staan.

Hij regeert op afstand. De man die bekendheid verwierf met verkeerde én lucratieve investeringen woont nog altijd in Wassenaar, dichtbij de stad vanwaar hij een winkel in voedingssupplementen tot imperium uitbouwde. Hij verdiende goed en besteedde een deel ervan aan Trencin. Voor de leuk. Omdat hij een club wilde runnen in de geest van Johan Cruijff. Altijd aanvallend voetbal, eigen jeugd eerst en de spelers eventueel met winst verkopen. De laatste vijf jaar, zei hij in De Telegraaf, heeft Trencin 25 miljoen euro omgezet. Spelers van de club streken neer bij Club Brugge, AA Gent en Vitesse.

Een makkelijke sport

„Natuurlijk heeft Feyenoord ons onderschat”, zegt Moniz, de afgelopen twintig jaar trainer in tien landen, bij onder meer Hamburger SV en Red Bull Salzburg. „Alleen al door de avond van tevoren niet op ons veld te trainen.” Vrees voor Feyenoord? „Hoezo? Voetbal is plezier.”

Zijn collega Van Bronckhorst zei zich nog altijd af te vragen waarom Feyenoord in deze hopeloze uitgangspositie is beland. „Als ik het wist, was voetbal een heel makkelijke sport geweest.”

Is er soms ook een geheim van Trencin? Middenvelder El Mahdioui denkt even na. „Wij zijn hongerig.”