1987: Madonna trad op in de Kuip en ik was erbij

Ze houdt haar hoofd naar achter, legt een hand in haar nek. „I’ve got the moves baby, you got the motion”, zingt ze in een zwarte bustier met gouden pailletten en kwastjes. „If we got together we’d be causing a commotion.” Met haar witmarmeren, afgetrainde sportlijf huppelt Madonna de traptreden omhoog. Dan loopt ze met kruispassen – links over rechts – terug op een rolband die zoeft over de breedte van het podium. Op de maat, een elastieken baslijntje, gooit ze haar linkerarm in de lucht en duwt hem dan weer opzij. Op-neer. Op-neer.

Ik kan mijn ogen er niet van afhouden.

„They’ve got the moves baby”. De drie zangeressen in lange zwarte colberts volgen haar precies. Pam-pam-pááá-dam, onderstrepen keyboardaccenten staccato. En dan een onvergetelijk slotbeeld. Madonna werpt haar hoofd met dat korte, platinablonde Marilyn-haar en die rode lippen weer achterover, steekt een vuist in de lucht en laat zich nonchalant-cool weg rollen, de coulissen in.

Ik ben elf jaar, draag een tuinbroek en een polo, verslind wekelijks de Hitkrant en dit is mijn eerste grote stadionconcert. Madonna in het Feijenoordstadion (De Kuip) in Rotterdam, op 25 augustus 1987. De in Detroit opgegroeide popster met Italiaanse roots, die tot in het diepste van haar ziel voelde dat ze eens een ster zou worden, is dan 28 jaar en getrouwd met acteur Sean Penn. En ze treedt voor de eerste keer op in Nederland.