Geen koper voor Foodora, ontslag medewerkers aangevraagd

Maaltijdbezorger Foodora gaat zijn Nederlandse activiteiten staken. Dat schrijft het bedrijf in een bericht aan medewerkers. Eerder zette Delivery Hero, het Duitse moederbedrijf, de Nederlands tak al te koop. Nu een overname uitblijft kondigt het bedrijf aan de deuren te sluiten.

Het bedrijf heeft ontslag aangevraagd voor alle medewerkers en de vakbonden en het UWV ingelicht. Foodora gaat de komende maand met de vakbonden in gesprek over het sluitingsvoornemen. Het bedrijf verwacht dat de hoeveelheid te bezorgen bestellingen geleidelijk af zal nemen. Foodora schrijft aan bestaande verplichtingen te blijven voldoen.

Volgens vakbond FNV, die de bezorgers vertegenwoordigd, is er vrijdag een grote personeelsbijeenkomst in Amsterdam. Dan moet onder meer duidelijk worden om hoeveel banen het gaat. FNV verwacht dat de maaltijdbezorgers snel weer ander werk zullen krijgen bij concurrenten als Thuisbezorgd.nl. Over het kantoorpersoneel kan de vakbond geen uitspraken doen: die worden niet door de bond vertegenwoordigd.

‘Alles op alles’

Vincent Hosman, verantwoordelijk voor de Nederlandse activiteiten, laat in een verklaring weten dat Foodora drie jaar lang “alles op alles” zette om het bedrijf in Nederland tot een succes te maken, maar daar niet in slaagde. Volgens Hosman concludeerde Delivery Hero dat het “met de huidige ontwikkelingen in de markt niet mogelijk is om een nummer 1 of 2 positie in de markt te veroveren tegen redelijke investeringen.”

De Nederlandse tak van de maaltijdbezorger stond sinds begin deze maand in de verkoop. Delivery Hero meldde tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers dat het zich gaat richten op markten waar het “een leidende positie” kan verkrijgen. In Nederland heeft Thuisbezorgd.nl., onderdeel van Takeaway, het leeuwendeel van de markt in handen. Zo rijdt Thuisbezorgd namens 7.500 restaurants. Foodora namens zo’n 750, becijferde website Emerce vorig jaar. Het Duitse concern maakte ook bekend af te willen van de activiteiten in Australië, Frankrijk en Italië.

