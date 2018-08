Explosie op straat in Amsterdam-West

In de nacht van dinsdag op woensdag is in de Johan Huizingalaan in Amsterdam-West een explosief afgegaan. Daarbij raakten een bushokje en de deur van een nabijgelegen pand beschadigd. Er vielen geen gewonden.

Omwonenden meldden rond 01.50 uur ‘s nachts een explosie aan de politie. Die doet onderzoek in de omgeving en geeft aan dringend op zoek te zijn naar getuigen, te meer omdat het niet het eerste incident in de omgeving is. In het pand dat beschadigd raakte door de explosie is een Javaans-Marokkaans restaurant gevestigd.

Burgemeester Femke Halsema liet dinsdag een schoonmaakbedrijf, eveneens gevestigd in de Johan Huizingalaan, sluiten. Aan de deur van het bedrijfspand was maandagnacht een explosief bevestigd. Bovendien werd het een aantal keer beschoten. Een aantal kilometer verderop trof de politie diezelfde ochtend een explosief aan dat bevestigd zat aan de voordeur van een eetcafé in de Jan Evertsenstraat.

Rond 06.15 uur is er een explosief aangetroffen bij een pand aan De Jan Evertsenstraat. De straat is tussen de Hoofdweg en Rembrandtpark afgesloten en de EOD (Explosieven Opruimingsdienst) is onderweg. Heeft u mogelijk iets gezien vanmorgen vroeg? Bel 0900-8844. pic.twitter.com/DgsNKvIZbj — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) August 14, 2018

In de nacht van zaterdag op zondag is ook nog een winkelpand aan de Johan Huizingalaan beschoten. De politie in Amsterdam onderzoekt niet alleen de afzonderlijke gevallen, maar ook of er een verband bestaat tussen de vier. Of er behalve de ligging een directe aanleiding daarvoor is wil een woordvoerder niet zeggen. Of de verschillende getuigenoproepen al iets opgeleverd hebben evenmin.