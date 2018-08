Enige grensovergang voor goederen naar Gaza weer open

Israël heeft woensdag de enige grensovergang voor goederenvervoer naar Gaza weer opengesteld. Dat maakte de Israëlische minister van Defensie Avigdor Lieberman woensdag bekend op Facebook. Ook de visserszone van Gazaanse vissers is uitgebreid. Het Israëlische besluit is een eerste teken dat de onderhandelingen over een bestand tussen Israël en Hamas de goede kant op gaan.

Minister Lieberman schreef dat de heropening van de grensovergang een “duidelijke boodschap is naar de bewoners van de Gazastrook: geweld loont niet, en rust wel”. De grensovergang was al enige tijd dicht als reactie op het toenemende geweld. Het leidde tot de ergste escalatie sinds de Gaza-oorlog van 2014. Tijdens demonstraties van Palestijnen schoot Israël sinds eind maart zeker 220 demonstranten dood.

Bestand

De afgelopen weken probeerden de Verenigde Naties samen met de Egyptische regering tot een langdurige overeenkomst te komen tussen Hamas en Israël. Het openen van de grensovergang lijkt een eerste stap in het bereiken van een bestand.

Eerder meldden Israëlische media dat een bestand zou betekenen dat Israël de grensovergang voor goederenvervoer weer zou openen, de visserszone zou uitbreiden en meer ruimte zou geven voor humanitaire projecten. In ruil daarvoor zou Hamas stoppen met het aansteken van brandende ballonnen en vliegers die vanaf de Gazastrook naar Israël worden gestuurd. Hierdoor is landbouwgrond en bos verwoest.

Pas in een later stadium wordt gesproken over de terugkeer van Israëlische soldaten en burgers die Hamas gevangen houdt. In ruil daarvoor zou Israël toestemming verlenen voor grote infrastructurele projecten, waaronder een vliegveld voor Gaza op Egyptisch grondgebied.

De grenspost die weer wordt geopend is de enige post waar naast personen ook goederen doorheen kunnen. Het sluiten van deze post was een slag voor de economie en handel van Gaza.