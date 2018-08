Dodental na bruginstorting Genua opgelopen tot 35

Het officiële dodental na het instorten van de Morandi-brug in het Italiaanse Genua is woensdag opgelopen tot 35. Dat schrijft persbureau Reuters op basis van een verklaring van de Italiaanse politie. De hele nacht is de brandweer doorgegaan met reddingswerkzaamheden. Zeker vijftien mensen raakten gewond en zijn opgenomen in het ziekenhuis.

De brug stortte dinsdag over een lengte van 200 tot 300 meter in. De minister van Transport Danilo Toninelli liet woensdagochtend weten dat de verantwoordelijken voor deze “onrechtvaardige tragedie” moeten worden gestraft. In een bericht op Facebook liet hij zich woedend uit over de beheerders van de Italiaanse wegen. Hij verwijt ze niet het onderhoud uit te voeren “dat nodig is voor bruggen en wegen” en roept de directie op om af te treden. Ook schrijft hij te overwegen om de vergunning in te trekken. “Als zij niet in staat zijn onze snelwegen te beheren, dan zal de staat dat doen.” De minister bezoekt woensdag de plek van de ramp.

Bezoek premier

Dinsdagavond bezocht de Italiaanse premier Giuseppe Conte de stad en sprak van “een serieuze wond voor Genua, Ligurië en Italië” en noemde het ongeluk “een enorme tragedie”. De minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini deelde via Twitter een verklaring waarin hij onder meer alle artsen, hulpverleners en vrijwilligers bedankt voor hun inzet.

GRAZIE a loro, ai medici, a tutti i soccorritori e ai volontari presenti sul posto.

Oorzaak

Volgens Angelo Borelli, het hoofd van Bescherming Burgerbevolking, is een dertigtal voertuigen naar beneden gestort. De reddingswerkzaamheden gaan voorlopig door. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt.

Het is nog niet duidelijk hoe de brug heeft kunnen instorten. Er wordt vooralsnog gesproken over een combinatie van gebrekkig onderhoud en noodweer ten tijde van de ramp.

