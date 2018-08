Dit zijn de beste tips voor op kantoor

Werk jij op kantoor? En snap jij er ook geregeld helemaal niks van, wat daar allemaal gebeurt?

Snap jij bijvoorbeeld niet dat jíj die baan hebt gekregen, in plaats van de stagiair die het eigenlijk veel beter kan? Waarom iedereen op een flexplek in een open kantoortuin moet werken terwijl het hele kantoor daar een burn-out van krijgt? Dat je altijd in overbodige vergaderingen zit die ze net zo goed even op de mail hadden kunnen zetten?

Van september 2013 tot juli 2015 schreef ik voor nrc.next wekelijks een column met ‘tips’ om hiermee om te gaan. Dat werd een boek, Survivalgids voor de kantoorjungle (2015). Drie jaar later sta ik nog steeds achter al die tips, maar ik heb ze wel wat geactualiseerd. Je vindt ze in een hereditie van de Survivalgids. Die heet Werken doe je maar thuis en die komt deze donderdag uit. Hier alvast een (zeer) korte samenvatting.

1 Bedenk: iedereen op kantoor prutst maar wat aan

Het lijkt wel of iedereen op kantoor precies weet wat hij of zij doet, met targets, backlogs en beoordelingsgesprekken, maar dat is maar schijn – net zoals je baas ook maar een mens is, prutst iedereen maar wat aan. De beste ideeën en de mooiste dingen komen bij toeval tot stand. De slechtste dingen ook trouwens.

2 Maak het gezellig

Mijn tweede advies zou dus zijn: maak er gewoon het beste van en maak het gezellig op kantoor – er zijn belangrijker zaken dan targets.

3 Neem een huisdier, thuis

Zorg voor ‘draagvlak’, zoals dat heet, op kantoor. Wees aardig tegen leuke mensen en beleefd tegen de stomme – dan doen zij hetzelfde voor jou. En als ze dat niet doen, zorg dan in ieder geval dat je thuis leuke mensen om je heen hebt en als ook dát niet lukt, neem dan een huisdier met een vacht waarin je hartstochtelijk kan uithuilen als alles mislukt op kantoor.

4 Succes is toeval

Succes is géén keuze, wat alle succesgoeroes ook zeggen. Succes is helaas meestal geluk hebben en timing. En die heb je zelden in de hand. Dus als het tegenzit: jouw tijd komt nog wel. En anders maar niet. Sowieso een goed advies: verlaag je verwachtingen.

5 Verlaag je verwachtingen en geniet van het leven

Dat zou mijn vijfde tip zijn: verlaag je verwachtingen en geniet van het leven zolang je nog gezond bent.

6 Werken doe je maar thuis

Kantoor is niet voor werken – laat het los dat je ook maar iets afkrijgt in de takkenherrie van de open kantoortuin. Dat scheelt al heel veel frustratie. Regel dat je af en toe thuis kan werken om alles af te maken. Zeg maar tegen je baas dat het van mij mag.

7 Dood aan de flexplek

Zeg ook tegen je baas dat je geen flexplek meer wilt, maar gewoon een eigen bureau waar je al je rotzooi gewoon lekker op kan laten staan. Flikker op zeg, met je flexplek. Hij is bedacht door optimistische architecten en interieurtypes die denken dat alles open en ‘transparant’ moet zijn om te kunnen samenwerken. Dat is niet zo. De flexplek en de open kantoortuin zijn wat mij betreft de belangrijkste reden voor burn-outs. Wegwezen met die onzin.

8 Win de loterij

Als je de Staatsloterij wint, kun je zelf je tijd indelen. Dat zou dus mijn achtste tip zijn: win de Staatsloterij. Geloof me, het komt je werk echt ten goede.

9 Managers: stop met overbodige managementbullshit

Lieve managers en bazen van Nederland, nu even een tip speciaal voor jullie: let eens wat beter op je mensen. Stuur ze naar huis als het werk af is en laat ze af en toe thuiswerken. Mensen zijn niet gemaakt om elke dag van 9 tot 5 of langer op kantoor te zitten.

En als je dan tóch aan het nadenken bent, lieve manager, vraag jezelf dan ook nog eens af of het nou écht nodig is: al die managementpraatjes die je elke dag weer over je mensen uitstort. En als je denkt dat dat wél het geval is, zorg dan in ieder geval dat je er een goed verhaal bij hebt.

Geloof me, er komen heel veel mensen bij mij uithuilen over wat ze NU weer moeten van hun manager en dat ze er niks van snappen. Dat durven ze aan hun baas vaak niet te vragen.

10 Stop met vergaderen

Kap toch eens met vergaderen. Het is echt nergens goed voor.

11 Zelfhulpboeken werken niet

O ja, dat was ik nog bijna vergeten te zeggen: zelfhulpboeken werken niet. Dit boek dus ook niet. Geloof nooit de lijstjes die je overal tegenkomt in de trant van ‘dit zijn de drie dingen die je nooit moet zeggen tijdens je functioneringsgesprek’ – het is allemaal onzin. Want jij bent anders dan alle anderen, jouw baas is anders dan alle andere bazen en jouw bedrijf is anders dan alle andere bedrijven.

Wat wél helpt? Neem je werk serieus, maar jezelf een stuk minder. En wat je ook doet: maak grappen met je collega’s. Want zonder humor op kantoor sterft alles. Dat dit boek, en ik pink nu even een traantje weg hoor, je daarbij tot leidraad mag zijn.

‘Werken doe je maar thuis – de beste tips voor op kantoor’ verschijnt 16 augustus. Dit stuk is gebaseerd op het voorwoord.