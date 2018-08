Defensie betaalde bijna 3 ton aan advocatenkosten Marco Kroon

Het ministerie van Defensie heeft bij twee verschillende zaken voor bijna 300.000 euro aan juridische kosten betaald voor majoor Marco Kroon. Dat bevestigt Defensie na berichtgeving van de Telegraaf, dat een beroep deed op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De betaling van het leeuwendeel van de kosten is ongebruikelijk omdat Defensie militairen doorgaans ondersteunt tot maximaal 25.000 euro en alleen voor juridische bijstand bij de uitoefening van hun werk. Dat was bij de eerste rechtszaak niet het geval, omdat Kroon privé werd beschuldigd van verboden drugs- en wapenbezit.

Voor Kroon is echter een uitzondering gemaakt omdat hij sinds 2009 drager is van de Militaire Willems-Orde, de hoogste militaire onderscheiding van Nederland, laat Defensie weten aan NRC. “Hij is daardoor een publieke figuur geworden en bij zijn verdediging is een uitzondering gemaakt op basis van een hardheidsclausule. Dat is gewoon volgens de regels gebeurd”, zegt een woordvoerder van Defensie. De hardheidsclausule is een mogelijkheid van een overheidsorgaan om in bepaalde gevallen van wetgeving af te wijken.

Twee rekeningen

Het gaat om de rekening van een strafzaak gedurende 2010 en 2011 en juridische bijstand in 2018. Kroon werd in beide zaken verdedigd door het kantoor van advocaat Geert-Jan Knoops. In 2011 beschuldigde het Openbaar Ministerie Kroon van het bezit en gebruik van cocaïne en verboden wapenbezit. Hij werd vrijgesproken van drugsbezit, maar werd door de rechtbank Arnhem veroordeeld voor het bezit van vier stroomstootwapens en kreeg een boete van 750 euro plus een voorwaardelijke werkstraf van tachtig uur. De verdediging door het kantoor van advocaat Geert-Jan Knoops kostte Kroon bijna 2,5 ton.

Eerder dit jaar kreeg Kroon juridische bijstand van hetzelfde kantoor voor de zaak rond een geheime militaire operatie. Kroon stelde dat hij in Afghanistan een van zijn gijzelnemers zou hebben gedood, maar het OM zei in juli “geen aanwijzingen” te hebben voor strafbare feiten. In deze zaak zou 43.000 euro zijn gefactureerd door Knoops’ advocaten, opnieuw betaald door Defensie.