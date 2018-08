‘Beurswaakhond stuurt dagvaarding naar Tesla over tweet Musk’

De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC heeft een officiële dagvaarding gestuurd naar Tesla. De reden is de opzienbarende tweet van topman Elon Musk van vorige week dinsdag waarin Musk schreef dat hij de financiëring rond heeft om zijn miljardenbedrijf van de beurs te halen. Dat meldt de Amerikaanse nieuwszender Fox Business op basis van ingewijden. Tesla en de SEC wilden aan Amerikaans media geen commentaar geven op het bericht. Op Wall Street daalde de koers van Tesla met meer dan 2,5 procent.

SEC zou een formeel onderzoek zijn begonnen omdat Musk mogelijk de beursregels overtrad. Wanneer er geen sprake is van een “zekere financiering”, zoals Musk via Twitter aankondigde, dan kan hij zich schuldig hebben gemaakt aan fraude en koersmanipulatie.

Aanklachten investeerders

Ook investeerders hebben het gemund op Musk. Afgelopen vrijdag klaagden twee beleggers hem aan. Zij noemden zijn tweets vals en misleidend, volgens hen gebruikt Musk Twitter om shortsellers (beleggers die speculeren op koersdalingen) uit te schakelen.

De Tesla-oprichter gaf pas zes dagen na zijn geruchtmakende tweet - en onder druk van boze speculanten die met claims dreigen - meer uitleg over zijn plan. Hij schreef maandag in een blogpost dat het nationale investeringsfonds van Saoedi-Arabië de beursexit mede mogelijk zou maken. Het fonds heeft nog niet gereageerd op het bericht; het wil eerst meer duidelijkheid krijgen over de financiële gezondheid van Tesla. De bouwer van elektrische auto’s heeft sinds de oprichting in 2003 geen winst gemaakt; aan het einde van dit jaar kan het verlies volgens persbureau Bloomberg oplopen tot 1 miljard dollar. Het bedrijf worstelt vooral met de bouw van Model 3.

Wanneer het Saoedische investeringsfonds besluit om miljarden te steken in de privatisering van Tesla, kan het ook nog tegenstand verwachten van de Amerikaanse overheid. De regering-Trump doet momenteel kritisch onderzoek naar buitenlandse investeringen in Amerikaanse technologische bedrijven.