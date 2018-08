Vanochtend hardlopen in het bos. Een man met een hond komt mij tegemoet gelopen. De hond lijkt sprekend op Voyou: dezelfde kleur, dezelfde kuif. Ik groet de man en groet de hond. Even later zie ik dat de hond achter mij aan is gerend. Hij is heel enthousiast. Ik ren nog wat door, het lukt mij niet om hem naar z’n baasje terug te sturen.

Dan ga ik toch maar op zoek naar de man die bij de hond hoort. Wanneer ik hem na een tijdje heb gevonden, zegt hij: „Ja, de hond liep met je mee, want je lijkt op mijn zoon.” Waarop ik zeg: „Dat kan kloppen, want uw hond lijkt op de hond van mijn vader.”

