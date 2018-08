Wie een baard heeft, moet in China heropgevoed worden

Wie zijn de Oeigoeren?

De Oeigoeren, nomadische veehouders die zich in de 15de eeuw tot de islam bekeerden, wonen in de dunbevolkte provincie Xinjiang in het noordwesten van China. Xinjiang – dat in het Mandarijn Nieuwe Gebieden betekent – is een semi-autonome regio van China. De Oeigoeren wonen er sinds de negende eeuw. De Chinezen kwamen er in de 18e eeuw, maar ook daarna bleef het gebied een speelbal van grootmachten. Het gebied werd onafhankelijk in 1933 met steun van de Russen, totdat in 1949 de Chinezen het gebied weer innamen. Vanaf dat moment werden er ook veel Han-Chinezen naar Xinjiang gestuurd, zodat de provincie Chineser zou worden.

Op de elf miljoen Oeigoeren die er nu wonen, wonen er zes miljoen Han-Chinezen, terwijl in 1949 er nog maar 300.000 Han-Chinezen aanwezig waren. Hoewel de Oeigoeren zich altijd hebben verzet tegen elke vorm van annexatie, is de kiem van de huidige strijd gelegd tijdens de Russische invasie van Afghanistan. China was tegen die invasie en rekruteerde Oeigoerse moslims om hen mee laten strijden met de mujahedeen in Afghanistan. De dreiging van extremisten uit Afghanistan wordt nu als reden aangehaald om de internationale gemeenschap duidelijk te maken dat de Oeigoeren moslimextremisten zijn. De provincie is van belang voor de Chinezen, want er is gas en olie te vinden.