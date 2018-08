Vivat zal worden verkocht, de vraag is alleen wanneer

Vivat, de Nederlandse verzekeraar in handen van het Chinese conglomeraat Anbang, is definitief te koop gezet. Dit schreef De Telegraaf dinsdag op basis van gesprekken met zakenbankiers. De woordvoerder van Anbang, Shen Gang, bevestigt telefonisch dat „voor bepaalde markten de gesprekken met externe adviseurs al begonnen zijn”.

Vivat (omzet 2,9 miljard euro) opereert in Nederland onder de namen Zwitserleven, Reaal, Route Mobiel, nowGo en Actiam. Het is de voormalige verzekeringstak van de genationaliseerde SNS Bank. Drie jaar geleden werd Vivat verkocht aan Anbang. De Chinese investeerders waren toen als enige bereid de kapitaalbuffers van de verzekeraar aan te vullen.

Anbang is in 2004 begonnen als een regionale autoverzekeraar in China, maar haalde vorig jaar de Global Fortune 500, waar de grootse bedrijven ter wereld in opgenomen worden. Volgens de berekeningen van zakenbank UBS beslaat de balans van Anbang omgerekend 320 miljard euro, wat ongeveer gelijk is aan drie procent van het Chinese bruto binnenlandse product.

Het Chinese conglomeraat is zo snel gegroeid door vaak mediagenieke koopescapades. Zo heeft Anbang in 2014 het Waldorf Astoria Hotel in New York gekocht en in 2015 een reeks aan luxe hotels in San Diego, San Francisco en Moskou. Het heeft zelfs interesse getoond in de zakenkrant Financial Times. In China kocht Anbang onder meer belangen in Minsheng Bank en China Merchants Bank.

Maar het tij keerde in 2017. Vorige zomer werd de topman Wu Xiaohui gearresteerd wegens fraude en corruptie. In februari van dit jaar namen Chinese toezichthouders de controle van Anbang over. Het zou zich bezondigd hebben aan illegale activiteiten en zou zonder staatssteun „ten onder gaan”, schreef The Wall Street Journal destijds. De toezichthouders hebben een speciale comité aangesteld dat de onoverzichtelijke bezittingen van Anbang gaat doorlichten. Volgens de laatste analyse van de Zwitserse bank UBS was Anbang eigenaar van 58 bedrijven in uiteenlopende sectoren, van vastgoed tot financiële dienstverlening.

Een nieuwe wind in Beijing

De algemene verwachting is dat Anbang zijn belangen, waaronder Vivat, gaat afstoten. Het nieuwe beleid in Beijing ligt hieraan ten grondslag. „Blinde en irrationele investeringen worden niet meer getolereerd”, zei Zhong Shan, de minister van Handel vorig jaar tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Chinese Volkscongres. Dit werd vervolgens officieel vastgelegd. „Beleggingen in vastgoed, hotels, voetbalclubs en chaotische regio’s zullen aan banden worden gelegd”, luidt de richtlijn op de website van de Chinese Staatsraad.

Anbang is niet het enige Chinese bedrijf dat uit de gratie is geraakt. Ook HNA Group en Wanda Group, de andere grote Chinese conglomeraten, stoten ‘ongewenste belangen’ af. Zo heeft Wanda Group in februari afscheid moeten nemen van haar belang in voetbalclub Atlético Madrid, terwijl HNA Group haar investering in Hilton Worldwide van de hand heeft gedaan.

Maar het kan nog lang duren voordat Vivat aan de beurt komt. Een deal blijft uit omdat er nog geen overeenstemming is over de prijs, vertelt Cor Kluis, analist van banken en verzekeraars bij ABN Amro. „Anbang wil niet met een verlies verkopen. Daarom hebben ze geen haast en wachten ze op een mooi bod.”

Anbang staat bekend als een investeerder die vaak ruim boven de marktprijs heeft geboden. Zo meldde Financial Times dat Anbang voor Fidea, een Belgische verzekeraar, 40 procent meer had geboden dan de tweede hoogste bieder.

Maar Vivat zal waarschijnlijk eerder van de balans van Anbang verdwijnen dan Waldorf Astoria, zegt Jason Bedford, directeur bij UBS in Hong Kong. „Rationeel gezien, wil je je belangen in Europese financiële instellingen zoals Vivat eerst afbouwen. Ze zijn complex, moeilijk te besturen vanuit China en vallen onder strenge Europese regelgeving.” Bovendien kunnen vastgoedinvesteringen juist in waarde toenemen met de tijd.

Kritiek van Moody’s

Het uitblijven van de verkoop kan wel tot problemen bij Vivat leiden, blijkt uit het meest recente rapport van de ratingbureau Moody’s, uit maart. „Aanhoudende onzekerheid rondom de uiteindelijke eigenaar van Vivat zal schadelijk zijn voor de kredietwaardigheid van de Nederlandse verzekeraar en kan leiden tot een lagere krediet rating.”

ASR zou de meest logische overnamekandidaat zijn, volgens Kluis. „Overname van Vivat zou ASR veel synergieën opleveren. Het marktaandeel binnen de levensverzekeringsmarkt zou dan verdubbelen.” Maar ASR is nog bezig met het verwerken van de recente overname van Generali Nederland. Die integratie is volgens ASR pas in 2020 volledig afgerond.

Andere genoemde kandidaten zoals Aegon en Allianz Nederland acht Kluis veel minder waarschijnlijk. Met Allianz zijn de synergieën beperkt en Aegon heeft net al zijn activiteiten in Nederland opgeknapt. „Ze zijn tevreden met de huidige stand van zaken”, concludeert Kluis.