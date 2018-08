‘Anbang wil verzekeraar Vivat definitief kwijt’

De Nederlandse verzekeraar Vivat – het oude SNS Reaal – wordt definitief van de hand gedaan door het Chinese Anbang. De Telegraaf meldt dinsdag op basis van vier bankiers dat internationale zakenbanken is gevraagd om een offerte uit te brengen voor het begeleiden van de verkoop van Vivat.

Verzekeraar Anbang was een van de toonbeelden van de Chinese ondernemingsdrang op het wereldtoneel. Naast verzekeringsmaatschappijen in bijvoorbeeld België en Zuid-Korea kocht het de afgelopen jaren ook het fameuze Waldorf Astoria hotel in New York. In 2015 volgden de verzekeringsactiviteiten van genationaliseerde SNS van de staat. Dat Anbang van de Nederlandse autoriteiten toestemming kreeg het oude SNS Reaal te kopen zorgde voor gefronsde wenkbrauwen omdat er onduidelijkheden waren over de eigendomsverhoudingen binnen Anbang.

Mede vanwege de expansiedrift is Anbang in onmin geraakt bij de Chinese autoriteiten die de laatste tijd kritisch kijken naar kapitaalvlucht en risicovolle buitenlandse investeringen door Chinese bedrijven. Anbang-oprichter Wu Xiaohui raakte in ongenade en werd in mei tot 18 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens fraude en corruptie. Anbang staat nu onder curatele van de staat en moet volgens internationale media voor miljarden aan buitenlandse bezittingen afstoten.