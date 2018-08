Twee hooggeplaatste militairen gearresteerd om ‘aanval’ Maduro

In Venezuela zijn een generaal en kolonel gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de veronderstelde aanslag op president Nicolás Maduro begin deze maand. Dat zegt procureur-generaal Tarek Saab dinsdag. Daarbij werden in de hoofdstad Caracas drones met explosieven ingezet tijdens een militaire parade.

Volgens Saab gaat het om twee hooggeplaatste militairen namelijk kolonel Pedro Zambrano en generaal Alejandro Perez. Zij zouden maandag voor de rechter hebben moeten verschijnen. In totaal zouden er veertien mensen zijn gearresteerd, acht meer dan begin augustus. Nog eens twintig verdachten zouden onder meer in Venezuela, Colombia en de VS vrij rondlopen, schrijft Reuters.

Aanslag of geënsceneerd

Of het daadwerkelijk om een aanslag ging of dat de regering zelf een incident in scene heeft gezet, blijft nog onduidelijk. Buitenlandse waarnemers hebben hier nog niets over vastgesteld. Volgens de lezing van de regering is de aanval uitgevoerd door elf huurmoordenaars, getraind op de grens met Colombia.

De groep zou een bedrag van ongeveer vijftig miljoen dollar en een verblijfplaats in de VS aangeboden zijn door buitenlandse financierders. De president overleefde de vermoedelijke aanslag tijdens de militaire parade en raakte niet gewond. Zeven anderen werden wel slachtoffer van de ontploffingen, drie raakten ernstig gewond.

‘Invloed op Venezuela versterken’

Maduro’s regering beschuldigt de oppositie ervan de president te willen uitschakelen. Maduro’s critici zeggen op hun beurt weer dat hij de vermoedelijke aanval gebruikt om zijn tegenstanders uit de weg te ruimen en zijn invloed op het land, dat in een diepe economische crisis verkeert, verder te vergroten.

Volgens Maduro is Venezuela het slachtoffer geworden van een “economische oorlog” aangevoerd door de oppositie en met steun van Washington. Ook beschuldigt hij de VS ervan zijn gezag te ondermijnen. In mei zette hij de hoogste Amerikaanse diplomaat al uit omdat die zou samenzweren tegen de Venezolaanse regering. De diplomatieke verstandshouding tussen de VS en Venezuela is al tijden slecht. Deze werd verder op scherp gezet doordat de VS de verkiezingswinst van Maduro in mei weigerden te erkennen. Vlak na de verkiezingszege kondigde de regering van Trump sancties af tegen Venezuela.