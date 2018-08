Reisbureaus hebben last van warm zomerweer

Door het hete zomerweer van afgelopen weken hebben Nederlandse reisbureaus minder vakanties verkocht dan vorig jaar. In juli daalde het aantal boekingen met bijna 9 procent, zegt brancheorganisatie ANVR naar aanleiding van berichtgeving door de NOS. In juni zagen de reisbureaus een afname van 5,5 procent.

De daling heeft volgens een woordvoerder van de ANVR “zo ongeveer alles te maken met het mooie weer”. “Met de economie gaat het goed, daar ligt het dit keer eens niet aan”, zegt zij. Het speelt ook mee dat Nederlanders hun vakanties de laatste jaren steeds meer op het laatste moment zijn gaan boeken - waardoor het dus ook makkelijker wordt om maar helemaal niet op reis te gaan als de zon in eigen land overdadig schijnt.

Wanneer de mensen die in juni en juli hun vakantie geregeld hebben precies op reis gaan, weet de woordvoerder niet. Het vakantieseizoen loopt voor de branche van april tot oktober, dus het is ook mogelijk dat de reizigers een tripje voor in de herfstvakantie hebben geboekt. Volgens de woordvoerder is het echter aannemelijk dat het grootste deel van de verkochte reizen in de afgelopen weken last-minute-zomervakanties zijn. “Dit is nu eenmaal het seizoen waarin mensen massaal weg gaan, in de herfst is dat veel minder.”

Spanje: daling van 20 procent

Vooral het aantal reisboekingen richting Spanje nam vorige maand af: met liefst 20 procent. Het Zuid-Europese land is de grootste bestemming voor pakketreizen, dus die daling had een flinke impact op de cijfers van de totale reisbranche. Ook vakanties naar Italië (-12 procent) en Frankrijk (-20 procent) vonden bij reisbureaus minder aftrek.

Reizen naar Griekenland en Turkije werden juist meer verkocht. Maar in het geval van dat laatste land ligt zo’n ontwikkeling volgens de ANVR-woordvoerder ook wel voor de hand. De toerismesector in Turkije kreeg twee jaar geleden immers een flinke knauw door de mislukte staatsgreep. Toerisme is sowieso een grillige business, zegt de woordvoerder. “Het is afhankelijk van het weer, van de economie, en van omstandigheden ter plaatse zoals politiek en natuurrampen.”

Gemeten over het hele zomerseizoen, dus vanaf begin april, zijn er tot eind vorige maand nog wel iets meer reizen verkocht dan een jaar eerder. Het gaat om een stijging van zo’n 1,5 procent. Over absolute aantallen reizigers doet de ANVR geen uitspraken.