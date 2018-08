Recordaantal vacatures in het afgelopen kwartaal

Nog nooit waren er zoveel openstaande vacatures als vorig kwartaal. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze dinsdag. Er waren eind juni 251.000 vacatures. Dat waren er 2.000 meer dan bij het vorige record in 2007.

De cijferreeks van het CBS gaat terug tot 1997, maar hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen acht het „uitgesloten” dat er ooit meer vacatures waren. De bevolking is sinds de jaren negentig flink gegroeid en ook het aandeel werkenden is toegenomen: vrouwen werken vaker en ouderen werken langer door.

De cijfers laten zien dat het voor werkgevers steeds moeilijker wordt om personeel te vinden. Voor een op de vijf bedrijven is de personeelskrapte al een serieuze belemmering in de bedrijfsvoering, blijkt uit een CBS-enquête. Een jaar geleden gold dat nog voor een op de tien bedrijven. De krapte wordt – de publieke sector niet meegerekend – vooral sterk gevoeld bij uitzendbureaus, in de ICT en de auto-industrie.

De tekorten verklaren ook waarom er weer meer vaste contracten worden uitgedeeld. Sinds het eerste kwartaal van dit jaar neemt het aantal werknemers met een vast contract sterker toe dan het aantal werknemers met flexibele contracten, zoals een nuluren-, uitzend- of jaarcontract.

Opvallend genoeg daalde het aantal werklozen afgelopen kwartaal slechts licht: van 357.000 in maart naar 354.000 in juni. Het werkloosheidspercentage bleef gelijk: 3,9 procent.

De onderliggende cijfers zijn positiever. Dat komt doordat het CBS niet alle mensen zonder baan een ‘werkloze’ noemt, maar alleen diegenen die actief op zoek zijn naar een baan én per direct beschikbaar zijn.

Maar er zijn bijvoorbeeld ook mensen die gestopt zijn met zoeken omdat ze de moed hebben opgegeven. Die mensen noemt het CBS de ‘niet-beroepsbevolking’. Nu de economie aantrekt, durven ook zij weer te solliciteren, waardoor ze in de categorie ‘werklozen’ belanden.

Van de 307.000 mensen die vorig kwartaal werk hebben gevonden, was slechts een op de drie een werkloze. De rest viel in de categorie niet-beroepsbevolking.

Ook het aantal mensen dat langer dan een jaar werkloos is, neemt af. Een jaar geleden waren dat er 172.000, vorig kwartaal nog 128.000.

