Raad Westland terug voor mysterieuze vergadering

Een in de haast uitgeroepen gemeenteraadsvergadering, midden in de vakantie. Waarvan het college van burgemeester en wethouders ook nog wil dat deze achter gesloten deuren plaatsvindt. Beide zijn al zeldzaam. Maar waarover de vergadering gaat, weten de fractievoorzitters in de Zuid-Hollandse gemeente Westland ook niet eens.

„Geen idee”, zegt Jenny Vermeer van het CDA, de grootste collegepartij. „Geen flauw idee”, zegt ook Peter Duijsens van Westland Verstand, de grootste oppositiepartij. „Ik heb dit in al mijn jaren in de politiek nog nooit meegemaakt”, zegt Nico de Gier van eenmansfractie PvdA. Op de voorlopige agenda staat alleen ‘huisvesting’.

Vrijdag werden de partijen door de griffier gebeld met de vraag of er een quorum zou zijn voor een extra raadsvergadering deze dinsdag. De stukken zijn ook pas dinsdagavond in te zien, en slechts een half uur lang. De gemeenteraad moet dan beslissen of de vergadering echt voor publiek gesloten zal zijn. De griffier zegt tegen NRC alleen dat hij niets kan zeggen.

Arbeidsmigranten

„Ik lees nu in de krant dat het zou gaan om een dringende kwestie rond de huisvesting van arbeidsmigranten”, zegt De Gier. Er moeten in de gemeente Westland volgens het college 2.000 bedden voor arbeidsmigranten bijkomen, over de komst van grootschalige opvang is voor het reces al gesproken.

„Er zal wel ergens een aanvraag liggen voor een ‘Polenhotel’. Ik neem aan dat het daarover gaat”, suggereert Duijsens. Vermeer wil niet speculeren. Zij zegt alleen: „Ik neem aan de het college hier een hele goede reden voor heeft.”